В ВОЗ назвали основные причины смертности в России

Большая часть смертей в России связана с заболеваниями сердца, сосудов, злокачественных новообразований и сахарным диабетом, заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.

"Согласно статистическим данным, основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено, прежде всего, неинфекционными хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. На эти заболевания приходится более 80% всех смертей в стране", - сказал он в интервью РИА Новости.

Важно помнить о факторах риска, которые способствуют развитию этих заболеваний, указал глава офиса.

"Это злоупотребление алкоголем, табакокурение, повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Все это способствует и значительно влияет на заболевания и смертность", - подчеркнул Бердыклычев.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.09.2025, 23:43
    Гость: на первом месте малосъедобные продукты повсеместно

    в российских магазинах и ,возможно,в некоторых регионах,и некачественная вода.

  2. 20.09.2025, 19:50
    Гость: По офиц информации

    первые строчки в списке главных меценатов ВОЗ занимают Британия и Швеция - производители вакцины от коронавируса (AstraZeneca), ВОЗ также активно финансируют США (Pfizer, Moderna) и американский миллиардер Билл Гейтс.
    А Батыр Бердыклычев буд-то взялся ниоткуда, информации о человеке ноль.

  4. 20.09.2025, 19:20
    Гость: Европеец

    Тебе папа точно объяснил, что хвастаться патентами гораздо интереснее вдали от горячо любимой Родины, там и патенты помогут к роялти.

  5. 20.09.2025, 19:18
    Гость: Основные причины роста смертности в России

    Это ВОЗ на территории нашей страны и вот такие Бердыклычевы,как представители этой опасной конторы.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
rawpixel.com / Freepik.com"/>
Расчеловечивание
Захарова: Западная Европа находится в катастрофическом положении
Сионисты могут уничтожить Газу, но счастья им это не принесёт
Избранное
Hi-Fi & Hi-End Show-2021 - главная российская выставка аудио и видеоаппаратуры высокого класса
Мафия «Берегись своих детей» (CD + медиатор)
АЗОН «Клуб 27» (интернет-сингл)
«Мятеж, который был в Казахстане – это не терроризм даже в самых крайних своих формах»
Долой «Макдональдс»: для российских школьников ожирение стало чумой XXI века
Dark Voice of Angelique «Adult Content» (компакт-кассета)
«Лютый беспредел творится в Троицке»: бандиты захватили государственный лес?
Виталий Захарцов в «Винтаже» ввел в большую литературу русских рок-поэтов
«"Умное голосование". Что творится в мозгах обычного российского гражданина»
«Нас уже гонят сквозь строй по разнарядке»: врачи пытаются поделить нас на «чистых» и «нечистых»?
Паук из «Коррозии металла» защитил Линду от обвинений в сатанизме
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации