В ВОЗ назвали основные причины смертности в России
Большая часть смертей в России связана с заболеваниями сердца, сосудов, злокачественных новообразований и сахарным диабетом, заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.
"Согласно статистическим данным, основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено, прежде всего, неинфекционными хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. На эти заболевания приходится более 80% всех смертей в стране", - сказал он в интервью РИА Новости.
Важно помнить о факторах риска, которые способствуют развитию этих заболеваний, указал глава офиса.
"Это злоупотребление алкоголем, табакокурение, повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Все это способствует и значительно влияет на заболевания и смертность", - подчеркнул Бердыклычев.
