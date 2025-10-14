Союз пациентов попросил Путина пересмотреть планируемые изменения в ОМС
Всероссийский союз пациентов направил президенту Владимиру Путину обращение с просьбой пересмотреть законопроект Минздрава, позволяющий губернаторам передавать функции страховых медицинских компаний территориальным фондам ОМС. Как пишет РБК, копии письма получили министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
Авторы обращения предупреждают: принятие инициативы фактически выведет страховые компании из системы обязательного медицинского страхования, что ослабит контроль качества и защиту прав пациентов. Сейчас именно страховщики выступают посредниками между пациентом и медучреждением, проверяют объем и качество оказанной помощи, а также сопровождают пациентов в сложных случаях — например, при онкологических или высокотехнологичных операциях.
В Союзе отмечают, что территориальные фонды не смогут заменить страховщиков, так как лишены независимости, конкуренции и стимулов к защите интересов граждан. Кроме того, передача функций фондам создаст неравенство между регионами — где-то страховые останутся, а где-то исчезнут, в зависимости от решения губернатора.
По мнению вице-президента Всероссийского союза страховщиков Романа Щеглеватых, нововведение приведет к массовому закрытию страховых компаний: без финансирования они не смогут сохранять персонал и инфраструктуру. Представители отрасли также предупреждают, что экономия для бюджета окажется краткосрочной, а независимый контроль качества фактически исчезнет.
В Минздраве считают, что передача полномочий фондам позволит оптимизировать расходы и ускорить принятие решений. В ведомстве подчеркнули, что законопроект дает регионам право, а не обязанность менять систему, а экспертиза качества медпомощи будет проводиться независимыми экспертами, включенными в единый реестр.
Впечатление такое, что власть добивает всё что ещё как-то работает для народа. Президент занят проблемами СВО, а правительство под шумок действует в интересах крупных акул бизнеса. Невзирая на интересы большинства.
Дык, и сейчас у пациентов нет никаких прав, хотя конституция гарантирует. Я, к примеру, сердечник. Мне нужен постоянный доступ к кардиологу. А вот фиг тебе, решили в минздраве, и поставили барьер-имущественный ценз. В поликлинике к кардиологу не записывают, либо через терапевта, либо через госуслуги. Альтернативы нет. Для записи через госуслуги нужны компьютер или смартфон, интернет, регистрация на госуслугах. Полис ОМС, паспорт с пропиской, СНИЛ и кнопочный телефон уже не катят. А у меня нет денег на дорогой смартфон и плату за интернет. А не волнует, плати бабки и все! А через терапевта ещё месяц ждать, когда очередь откроется. Цифровизация, блин.
Страховые компании опасаются потреять дармовую кормушку. Чем короче цепочка тем больше денег достанется медицине. Может быть, это и на качество повлияет. Хоть как то
"передача полномочий фондам позволит оптимизировать расходы" где-то это уже было. Наверно там же где были прорабы перестройки и эфективные менеджеры.
какие союзы ещё есть в стране?А, то может ещё создать союз объединяющий все союзы?