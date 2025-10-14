Союз пациентов попросил Путина пересмотреть планируемые изменения в ОМС

Всероссийский союз пациентов направил президенту Владимиру Путину обращение с просьбой пересмотреть законопроект Минздрава, позволяющий губернаторам передавать функции страховых медицинских компаний территориальным фондам ОМС. Как пишет РБК, копии письма получили министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Авторы обращения предупреждают: принятие инициативы фактически выведет страховые компании из системы обязательного медицинского страхования, что ослабит контроль качества и защиту прав пациентов. Сейчас именно страховщики выступают посредниками между пациентом и медучреждением, проверяют объем и качество оказанной помощи, а также сопровождают пациентов в сложных случаях — например, при онкологических или высокотехнологичных операциях.

В Союзе отмечают, что территориальные фонды не смогут заменить страховщиков, так как лишены независимости, конкуренции и стимулов к защите интересов граждан. Кроме того, передача функций фондам создаст неравенство между регионами — где-то страховые останутся, а где-то исчезнут, в зависимости от решения губернатора.

По мнению вице-президента Всероссийского союза страховщиков Романа Щеглеватых, нововведение приведет к массовому закрытию страховых компаний: без финансирования они не смогут сохранять персонал и инфраструктуру. Представители отрасли также предупреждают, что экономия для бюджета окажется краткосрочной, а независимый контроль качества фактически исчезнет.

В Минздраве считают, что передача полномочий фондам позволит оптимизировать расходы и ускорить принятие решений. В ведомстве подчеркнули, что законопроект дает регионам право, а не обязанность менять систему, а экспертиза качества медпомощи будет проводиться независимыми экспертами, включенными в единый реестр.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.10.2025, 17:56
    Гость: Григорьев

    Впечатление такое, что власть добивает всё что ещё как-то работает для народа. Президент занят проблемами СВО, а правительство под шумок действует в интересах крупных акул бизнеса. Невзирая на интересы большинства.

  2. 14.10.2025, 17:03
    Гость: Гость

    Дык, и сейчас у пациентов нет никаких прав, хотя конституция гарантирует. Я, к примеру, сердечник. Мне нужен постоянный доступ к кардиологу. А вот фиг тебе, решили в минздраве, и поставили барьер-имущественный ценз. В поликлинике к кардиологу не записывают, либо через терапевта, либо через госуслуги. Альтернативы нет. Для записи через госуслуги нужны компьютер или смартфон, интернет, регистрация на госуслугах. Полис ОМС, паспорт с пропиской, СНИЛ и кнопочный телефон уже не катят. А у меня нет денег на дорогой смартфон и плату за интернет. А не волнует, плати бабки и все! А через терапевта ещё месяц ждать, когда очередь откроется. Цифровизация, блин.

  3. 14.10.2025, 17:02
    Гость: Александр

    Страховые компании опасаются потреять дармовую кормушку. Чем короче цепочка тем больше денег достанется медицине. Может быть, это и на качество повлияет. Хоть как то

  4. 14.10.2025, 15:22
    Гость: 111

    "передача полномочий фондам позволит оптимизировать расходы" где-то это уже было. Наверно там же где были прорабы перестройки и эфективные менеджеры.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
© KM.RU
Жертвы мошенников могут отобрать квартиры у честных покупателей
Путин: Россия заинтересована в «нужной» рабочей силе
© KM.RU, Алексей Белкин
В Госдуме предложили ограничить число домашних животных в квартирах
FT: США несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России
Избранное
Давид Тухманов «По волне моей памяти» (винил, новое издание)
«Вертинский. Возвращение Концерт-спектакль», 9 февраля, «16 Тонн. Арбат»
Свободный полет feat. Гарри Ананасов «Перегруз»
«Ключевая» опровергла справедливость пословицы «дело труба»
Цикл Пушкина о Старастной неделе реконструировали в Вербное воскресенье
Павел Колесник «Всему свой срок»
«Чтобы изменить ситуацию и сменить тренд вырождения, нужна смена мотивов. Материальная и социальная помощь – необходимы. Но не как основа этого процесса»
MONOЛИЗА «Кит» (интернет-релиз)
Оркестр Сергея Мазаева «Оркестр Сергея Мазаева» (CD + винил)
Бродячий цирк «Чтобы нас согреть» (CD и МС)
Ермак! «Манкурт»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации