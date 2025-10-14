Союз пациентов попросил Путина пересмотреть планируемые изменения в ОМС

08:31 14.10.2025

Всероссийский союз пациентов направил президенту Владимиру Путину обращение с просьбой пересмотреть законопроект Минздрава, позволяющий губернаторам передавать функции страховых медицинских компаний территориальным фондам ОМС. Как пишет РБК, копии письма получили министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Авторы обращения предупреждают: принятие инициативы фактически выведет страховые компании из системы обязательного медицинского страхования, что ослабит контроль качества и защиту прав пациентов. Сейчас именно страховщики выступают посредниками между пациентом и медучреждением, проверяют объем и качество оказанной помощи, а также сопровождают пациентов в сложных случаях — например, при онкологических или высокотехнологичных операциях.

В Союзе отмечают, что территориальные фонды не смогут заменить страховщиков, так как лишены независимости, конкуренции и стимулов к защите интересов граждан. Кроме того, передача функций фондам создаст неравенство между регионами — где-то страховые останутся, а где-то исчезнут, в зависимости от решения губернатора.

По мнению вице-президента Всероссийского союза страховщиков Романа Щеглеватых, нововведение приведет к массовому закрытию страховых компаний: без финансирования они не смогут сохранять персонал и инфраструктуру. Представители отрасли также предупреждают, что экономия для бюджета окажется краткосрочной, а независимый контроль качества фактически исчезнет.

В Минздраве считают, что передача полномочий фондам позволит оптимизировать расходы и ускорить принятие решений. В ведомстве подчеркнули, что законопроект дает регионам право, а не обязанность менять систему, а экспертиза качества медпомощи будет проводиться независимыми экспертами, включенными в единый реестр.