В России планируют повышать медицинскую грамотность пенсионеров
Власти РФ планируют повысить уровень медицинской грамотности граждан старшего поколения. Это следует из плана, утвержденного правительством, сообщает ТАСС.
Пенсионеров будут информировать о здоровом старении и активном долголетии, профилактике и лечении возрастных заболеваний и гериатрических синдромов. Также предусмотрено обучение принципам здорового образа жизни в пожилом возрасте, в том числе в рамках школ пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, школ активного долголетия и школ пожилого пациента.
Программа рассчитана на 2025–2030 годы. За ее реализацию будут отвечать региональные власти и «Союз пенсионеров России», при этом в Минтруд РФ планируется ежегодно направлять отчет о ходе выполнения мероприятий.
А зачем в колонии развивать медицину, образование, науку, культуру...
Вымрет коренное население - привезут мигрантов, гастарбайтеров...
Главное, чтобы полезные ископаемые шли в метрополию полноводной рекой и почти бесплатно.
А может, подашь пример и возьмёшься за "орудие пролетариата"? Или предпочитаешь сидеть на диване вечно ныть о чужой бездари?
А ещё государство готовит пакет мер, чтобы заставить пенсионеров работать — налоговые льготы работодателям, уголовная статья за дискриминацию по возрасту и частичная занятость без потери пенсии. И не спроста. Нужна рабочая сила, которая заполнит все низкооплачиваемые ниши,на которые трудно найти работников. Вот и вся "забота".
Ну не пенсии же повышать, в конце то концов. Тут ведь как бы работать надо одному персонажу на галерах. А так, очередная болтология.
всё верно-- грамотность мыдыцынских спицыалыстов понижается, пенсионеров- повышается....