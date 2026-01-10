В России планируют повышать медицинскую грамотность пенсионеров

12:34 10.01.2026

Власти РФ планируют повысить уровень медицинской грамотности граждан старшего поколения. Это следует из плана, утвержденного правительством, сообщает ТАСС.

Пенсионеров будут информировать о здоровом старении и активном долголетии, профилактике и лечении возрастных заболеваний и гериатрических синдромов. Также предусмотрено обучение принципам здорового образа жизни в пожилом возрасте, в том числе в рамках школ пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, школ активного долголетия и школ пожилого пациента.

Программа рассчитана на 2025–2030 годы. За ее реализацию будут отвечать региональные власти и «Союз пенсионеров России», при этом в Минтруд РФ планируется ежегодно направлять отчет о ходе выполнения мероприятий.