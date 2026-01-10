В России планируют повышать медицинскую грамотность пенсионеров

Пенсионерка на приеме у врача © KM.RU, Кирилл Зыков

Власти РФ планируют повысить уровень медицинской грамотности граждан старшего поколения. Это следует из плана, утвержденного правительством, сообщает ТАСС.

Пенсионеров будут информировать о здоровом старении и активном долголетии, профилактике и лечении возрастных заболеваний и гериатрических синдромов. Также предусмотрено обучение принципам здорового образа жизни в пожилом возрасте, в том числе в рамках школ пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, школ активного долголетия и школ пожилого пациента.

Программа рассчитана на 2025–2030 годы. За ее реализацию будут отвечать региональные власти и «Союз пенсионеров России», при этом в Минтруд РФ планируется ежегодно направлять отчет о ходе выполнения мероприятий.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.01.2026, 17:50
    Гость: Совершенно в тряпочку!!!

    А зачем в колонии развивать медицину, образование, науку, культуру...
    Вымрет коренное население - привезут мигрантов, гастарбайтеров...
    Главное, чтобы полезные ископаемые шли в метрополию полноводной рекой и почти бесплатно.

  2. 10.01.2026, 17:39
    Гость: Провидцу Карпычу

    А может, подашь пример и возьмёшься за "орудие пролетариата"? Или предпочитаешь сидеть на диване вечно ныть о чужой бездари?

  3. 10.01.2026, 17:27
    Гость: buslaif

    Пенсионеров будут информировать о здоровом старении и активном долголетии, профилактике и лечении возрастных заболеваний и гериатрических синдромов.
    //////////////////////////
    А ещё государство готовит пакет мер, чтобы заставить пенсионеров работать — налоговые льготы работодателям, уголовная статья за дискриминацию по возрасту и частичная занятость без потери пенсии. И не спроста. Нужна рабочая сила, которая заполнит все низкооплачиваемые ниши,на которые трудно найти работников. Вот и вся "забота".

  4. 10.01.2026, 16:37
    Гость: Влад

    Ну не пенсии же повышать, в конце то концов. Тут ведь как бы работать надо одному персонажу на галерах. А так, очередная болтология.

  5. 10.01.2026, 16:28
    Гость: сергей-57

    всё верно-- грамотность мыдыцынских спицыалыстов понижается, пенсионеров- повышается....

Все комментарии (22)
