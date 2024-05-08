ВОЗ подтвердила страшную догадку: COVID-19 врачи лечили не тем, чем надо

10:54 8.05.2024

Эксперты ВОЗ проанализировали мировые данные о пациентах, госпитализированных c COVID-19 в 2020—2023 годах. И получили шокирующий результат

Оказалось, что подавляющему большинству из них «заботливые» эскулапы прописывали антибактериальную терапию без каких-либо показаний. Неумеренное использование антибиотиков повысило вероятность распространения антибиотикорезистентности в мире.

Были подняты истории болезни 450 тысяч пациентов из 65 стран мира, которых с 2020 по 2023 год госпитализировали в связи с коронавирусной инфекцией. Врачи тогда активно обменивались информацией о методах и результатах лечения.

Для этого даже создали Глобальную платформу регистрации клинических данных по COVID-19. Затем полученные материалы были систематизированы и проанализированы, а результаты этого поистине титанического труда — представлены на ежегодном Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний.

Так вот, авторы доклада обнаружили, что многие врачи назначали пациентам ненужные в их случае антибиотики — в среднем препараты получили трое из четверых пациентов (примерно 75%).

Чаще всего — в 81% случаев — антибиотики назначали пациентам с тяжелой коронавирусной инфекцией и тем, кто находился в критическом состоянии. При этом препараты клинический исход у пациентов с COVID-19 не улучшили. Что не удивительно: антибактериальные препараты в отношении вирусов неактивны, в этом случае нужна противовирусная терапия. И вирус SARS-Cov-2, являющийся возбудителем COVID-19 не исключение.

По-хорошему, назначать антибактериальную терапию нужно только в случае убедительных признаков бактериальной инфекции. А таковые, согласно статистике, были только у 8% пациентов с ковидом.

Ну, да ладно, пандемия закончилась. Медики всего мира перевели дух. Но антибиотики при вирусных заболеваниях продолжают выписывать. До недавнего времени это практиковалось и в России. Однако в апреле Минздрав утвердил новый стандарт помощи взрослым пациентам при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ).

В предыдущей версии документа, принятой более десяти лет назад, был 61 пункт с наименованиями препаратов. В новой осталось только 33 наименования, среди которых упоминаются умифеновир, бромгексин, кагоцел, хлоргексидин, анальгетик парацетамол, тилорон и риамиловир и ряд других препаратов. Но антибиотики из этого перечня исключены.

Главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов напомнил, что если использовать антибиотики не по назначению, это может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми. Так что новый стандарт лечения ОРВИ пойдёт на пользу пациентам.

Терапевт, фармаколог Андрей Кондратьев пояснил, что антибиотики назначают при бактериальных инфекциях. Приём антибиотиков во всех других случаях бьет по микрофлоре в кишечнике, которая обеспечивает нам иммунитет. Поэтому можно заболеть повторно так называемой суперинфекцией, справиться с которой будет достаточно сложно

Хотя, конечно, бывают случаи, когда вирусная инфекция осложняется бактериальной. Тогда антибиотики действительно необходимы. Но поставить диагноз и назначить курс антибиотиков может только врач.

Замглавы комитета по охране здоровья ГД РФ Сергей Леонов как раз обратил внимание на то, что «многие россияне считают антибиотики чудодейственным средством от всех болезней. И бегут за ними в аптеку даже при насморке». То есть сами принимают решение, какое лекарство им нужно, не спрашивая врача.

И это действительно наша российская особенность. Но не потому, что в других странах граждане более сознательные. А потому, что там без рецепта антибиотики попросту не продают (как и большинство лекарств). К тому же у нас прямо-таки национальная страсть к самолечению. Масштабы этой проблемы выявило исследование Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, результаты которого были обнародованы в начале прошлого года.

Учёные изучали уровень знаний, отношение и поведение граждан России «в области устойчивости к противомикробным препаратам». В исследовании приняли участие 2725 человек (45,6% мужчин и 54,4% женщин). Так вот, выяснилось, что антибиотики принимали 54,6% респондентов, причём около половины из них занимались самолечением. И это ещё не всё: в подавляющем большинстве граждане покупали антибиотики в аптеке без рецепта, хотя в большинстве своём знали, что этого делать нельзя.

А ещё у нас есть категория пациентов, которые ни в какие лекарства не верят и полагаются на куриный бульон, чеснок, мёд и малину. И таких немало.

Росстат в 2018 году провёл исследование, согласно которому из всех, кто заявил, что нуждался в медицинской помощи, только 65,5% обратились в лечебные учреждения, а 34,5% обошлись своими силами.

Респондентам также предлагалось назвать причину, по которой они не пошли к врачу. Можно было выбрать несколько вариантов ответов из предложенных.Каждый пятый не верил, что лечение будет эффективным, почти треть опрошенных заявили, что работа медицинских организаций их не удовлетворяет. Каждый седьмой был убеждён, что необходимое лечение может быть только платным, а денег на медицинские услуги не было. На нехватку времени пожаловались 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что не смогли обратиться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения сложно добраться.

Со времени проведения этого опроса прошло уже больше пяти лет, но ситуация вряд ли кардинально изменилась, полагает социолог Анна Шелестова.

— Люди работают всё так же напряжённо, а денег так же не хватает. То есть те, кто не верит в эффективность бесплатной медицины и те, кто перегружен на работе, как не ходили по врачам, так и не ходят. Если говорить об исследовании 2018 года, то врачам не доверяли или не считали нужным к ним обращаться, в основном, представители старшего поколения. Вряд ли они изменили своё мнение хотя бы потому, что с возрастом человека переубедить всё сложнее.

Для того, чтобы население осознало необходимость своевременного обращения за медицинской помощью и перестало заниматься самолечением, нужна серьёзная разъяснительная работа. И, конечно, необходимо, чтобы государство относилось к врачам, да и вообще к медицинским работникам как к ценным уважаемым специалистам, а не как штатным единицам, которых легко заменить. Если этого не сделать, люди сами будут назначать себе лекарственные препараты. И никакие приказы Минздрава с этим не справятся.

Автор: Вера Жердева