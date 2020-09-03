Удаление узлов геморроя

Выбор места лечения напрямую влияет на результат и восстановление. Центр должен быть оснащен современным оборудованием для малоинвазивных процедур.

Геморрой — одно из самых распространенных заболеваний прямой кишки, при котором расширяются и воспаляются венозные сплетения. На ранних стадиях болезнь можно контролировать медикаментозно, но при выраженных узлах и частых обострениях требуется хирургическое лечение. Современные методы позволяют устранить проблему быстро, без длительного восстановления и с минимальным дискомфортом.

Когда требуется операция

Удаление узлов геморроя показано пациентам при III–IV стадиях болезни, когда консервативная терапия не помогает, а узлы увеличены, выпадают и часто кровоточат. Другие показания — тромбоз, сильная боль, хроническое воспаление, а также частые рецидивы после временного улучшения.

Выбор метода зависит от стадии заболевания, размеров и расположения узлов, а также общего состояния пациента. Врач может предложить малоинвазивное вмешательство или полноценную операцию, направленную на устранение патологически измененных сосудов.

Малоинвазивные методы

В большинстве случаев предпочтение отдают щадящим методикам, не требующим разрезов и общего наркоза. Одним из наиболее эффективных считается лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами. Во время процедуры хирург-проктолог пережимает основание узла с помощью специальных эластичных колец. Это приводит к нарушению его кровоснабжения, следовательно, узел отмирает и выводится естественным путем при дефекации.

Процедура проводится амбулаторно, занимает не более 20 минут, а восстановление длится всего несколько дней. Метод подходит при внутреннем геморрое и помогает избежать более травматичных операций.

Кроме лигирования, применяются и другие малоинвазивные способы: инфракрасная коагуляция, склеротерапия, лазерное иссечение. Все они направлены на уменьшение кровотока в узлах и постепенное их рассасывание.

Классические хирургические методы

Если узлы крупные и множественные, врач может предложить радикальное удаление. При открытой или закрытой геморроидэктомии пораженные ткани иссекаются, после чего слизистая ушивается. Несмотря на более длительное восстановление, такой вариант позволяет полностью устранить проблему и снизить риск рецидива.

При остром тромбозе выполняется тромбэктомия геморроидального узла — удаление тромба через небольшой разрез. Это быстрое и малотравматичное вмешательство, которое устраняет боль и восстанавливает кровоток.

Послеоперационный период

После удаления узлов важно соблюдать рекомендации врача:

  • придерживаться мягкой диеты и избегать запоров;
  • ограничить физические нагрузки;
  • соблюдать гигиену анальной области;
  • принимать назначенные препараты для ускорения заживления и снятия боли.

Большинство пациентов возвращаются к обычной активности через 5–7 дней, а полное восстановление занимает 2–4 недели. После малоинвазивных процедур восстановление происходит быстрее.

Где пройти лечение

Выбор места лечения напрямую влияет на результат и восстановление. Центр должен быть оснащен современным оборудованием для малоинвазивных процедур. Важно, чтобы вмешательства выполняли проктологи, имеющие опыт в работе с осложненными формами заболевания и владеющие несколькими методиками.

Помимо удаления, в клинике должно проводиться комплексное обследование: аноскопия, ректороманоскопия, лабораторные анализы. Это позволяет точно определить стадию болезни и выбрать безопасную тактику.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Перемирие между Израилем и ХАМАС ни Израиль, ни ХАМАС не подписали — но Трампу плевать
Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»
Суд изъял у экс-судьи Верховного суда РФ Момотова активы на 9 млрд рублей
© KM.RU, Илья Шабардин
Правительство не исключает возможность импорта бензина
Избранное
E2 Знакомы «Миллионы нас» (интернет-сингл)
«Конец фильма», 12 ноября, Музей старинных автомобилей «М.О.С.Т.»
Новая нефть. Бюджет страны спасают простые русские люди, но Минфину на них плевать
Кинопремьера «Детектив Финник. 2-й сезон»: домовые эпохи реновации
Нина Смит «Самолеты» (интернет-сингл)
Последнее китайское предупреждение: врачи Ишимбая готовятся бастовать, а их за это уже увольняют
Америка вырастила смертельного врага своими руками
Уместно ли причислять антифа к противникам фашизма и левым?
«Британская корона: право на "расизм" как обязанность перед нацией. Королевская семья в Англии – не частная семья, а символ страны»
«Северный Флот» (памяти Михаила Горшенева), 25 декабря, КДЦ «Молодежный» (Орск)
«Мобилизация означает возвращение в русское сознание великой категории - Общее дело, когда две России - Россия народа и Россия государства - сливаются в одну»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации