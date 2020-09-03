21:48 20.10.2025

Геморрой — одно из самых распространенных заболеваний прямой кишки, при котором расширяются и воспаляются венозные сплетения. На ранних стадиях болезнь можно контролировать медикаментозно, но при выраженных узлах и частых обострениях требуется хирургическое лечение. Современные методы позволяют устранить проблему быстро, без длительного восстановления и с минимальным дискомфортом.

Когда требуется операция

Удаление узлов геморроя показано пациентам при III–IV стадиях болезни, когда консервативная терапия не помогает, а узлы увеличены, выпадают и часто кровоточат. Другие показания — тромбоз, сильная боль, хроническое воспаление, а также частые рецидивы после временного улучшения.

Выбор метода зависит от стадии заболевания, размеров и расположения узлов, а также общего состояния пациента. Врач может предложить малоинвазивное вмешательство или полноценную операцию, направленную на устранение патологически измененных сосудов.

Малоинвазивные методы

В большинстве случаев предпочтение отдают щадящим методикам, не требующим разрезов и общего наркоза. Одним из наиболее эффективных считается лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами. Во время процедуры хирург-проктолог пережимает основание узла с помощью специальных эластичных колец. Это приводит к нарушению его кровоснабжения, следовательно, узел отмирает и выводится естественным путем при дефекации.

Процедура проводится амбулаторно, занимает не более 20 минут, а восстановление длится всего несколько дней. Метод подходит при внутреннем геморрое и помогает избежать более травматичных операций.

Кроме лигирования, применяются и другие малоинвазивные способы: инфракрасная коагуляция, склеротерапия, лазерное иссечение. Все они направлены на уменьшение кровотока в узлах и постепенное их рассасывание.

Классические хирургические методы

Если узлы крупные и множественные, врач может предложить радикальное удаление. При открытой или закрытой геморроидэктомии пораженные ткани иссекаются, после чего слизистая ушивается. Несмотря на более длительное восстановление, такой вариант позволяет полностью устранить проблему и снизить риск рецидива.

При остром тромбозе выполняется тромбэктомия геморроидального узла — удаление тромба через небольшой разрез. Это быстрое и малотравматичное вмешательство, которое устраняет боль и восстанавливает кровоток.

Послеоперационный период

После удаления узлов важно соблюдать рекомендации врача:

придерживаться мягкой диеты и избегать запоров;

ограничить физические нагрузки;

соблюдать гигиену анальной области;

принимать назначенные препараты для ускорения заживления и снятия боли.

Большинство пациентов возвращаются к обычной активности через 5–7 дней, а полное восстановление занимает 2–4 недели. После малоинвазивных процедур восстановление происходит быстрее.

Где пройти лечение

Выбор места лечения напрямую влияет на результат и восстановление. Центр должен быть оснащен современным оборудованием для малоинвазивных процедур. Важно, чтобы вмешательства выполняли проктологи, имеющие опыт в работе с осложненными формами заболевания и владеющие несколькими методиками.

Помимо удаления, в клинике должно проводиться комплексное обследование: аноскопия, ректороманоскопия, лабораторные анализы. Это позволяет точно определить стадию болезни и выбрать безопасную тактику.