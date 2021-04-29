Опасные продукты, которые сокращают жизнь: что исключить из рациона

22:14 10.11.2025

Узнайте, какие продукты подрывают здоровье и сокращают жизнь. В статье собрали список опасных продуктов и советы по питанию.

Большая часть современных продуктов настолько насыщена массой синтетических веществ, что считать их полезными невозможно. А еще такая пища способна нанести немалый урон здоровью человека.

Поэтому в целях предостережения себя от нежелательных заболеваний и продления жизни необходимо держаться от такой еды подальше.

Современная пищевая промышленность предлагает огромное количество ярких и вкусных продуктов, однако за привлекательной упаковкой нередко скрываются ингредиенты, которые незаметно подрывают здоровье.

Ниже мы собрали самые распространённые виды продуктов, регулярное употребление которых может сократить продолжительность жизни и привести к различным нарушениям обмена веществ и работы желудочно-кишечного тракта.

Какая еда способна уменьшить срок жизни?

1. Обработанное мясо

Некоторые люди намеренно исключают из своего рациона мясо, считая его вредным продуктом. Но употребление качественного мяса совершенно безопасно и даже полезно для здоровья.

Однако к переработанным мясным продуктам это не относится, поскольку они включают нитриты, применяемые производителями для уменьшения роста бактерий. Эти вещества способны оказывать канцерогенное влияние.

А еще мясопродукты насыщены натрием, высокий уровень которого негативно сказывается на здоровье и вызывает частое ощущение жажды, предрасположенность к отекам и аллергии.

⚠️ Употребление некачественного или неправильно хранящегося мяса может привести к серьезным нарушениям пищеварения и даже к пищевому отравлению. Чтобы избежать подобных последствий, важно внимательно следить за свежестью продуктов и условиями их хранения.

2. Обезжиренные молочные продукты

Многие уверены, что молочные продукты с повышенным уровнем жирности вредны. Однако последние исследования отрицают это утверждение.

Молочные продукты с невысокой концентрацией жира, как правило, включают сахар и синтетические компоненты, которые имитируют вкус и структуру продуктов с нормальным процентом жирности. По мнению исследователей, регулярное потребление обезжиренной молочной пищи повышает вероятность бесплодия у женщин.

3. Маргарин

Некоторые люди, наслышанные о негативном влиянии молочных жиров, используют вместо сливочного масла маргарин, поскольку его создают из растительных жиров.

Но такой продукт не совсем безопасен — он лишает организм хорошего холестерина и увеличивает концентрацию плохого. Из чего следует, что необходимо сократить его употребление или вовсе отказаться от него.

4. Сода

Сода входит в состав газированных напитков, содержащих к тому же и высокую концентрацию сахара.

Кроме того, при их производстве применяются искусственные ароматизаторы и красители. Подобные компоненты повышают возможность возникновения сахарного диабета, ожирения, заболеваний почек и других проблем с организмом.

А еще напитки, насыщенные содой, портят зубную эмаль и вызывают кариес.

5. Глутамат натрия

Это вещество является известной пищевой добавкой, применяемой для улучшения вкуса.

Глутамат натрия содержится в продуктах питания, возникая естественным образом. К таким продуктам можно отнести сыр рокфор, соевый соус, а также его особенно много в хлебе.

Кроме того, это вещество добавляют и при производстве питания для детей.

6. Белая мука

Очищенная белая мука не является такой ценной для здоровья, как цельнозерновая, поскольку при выработке её лишают волокон, требуемых для пищеварения.

Специалисты считают, что неумеренное употребление выпечки из белой муки может стать причиной увеличения веса, повышает вероятность развития ожирения и диабета.

К тому же есть немало людей, которым не рекомендуется употреблять глютен, преобладающий в белой муке, поскольку он способен стать причиной возникновения проблем с пищеварением.

7. Магазинные фруктовые соки

Известно, что фруктовые соки весьма полезны для здоровья. И это на самом деле так.

Однако, такой факт относится только к свежевыжатым сокам, а не к занимающим место на полках магазинов «продуктам».

Они проходят обработку высокой температурой, которая уничтожает множество питательных элементов, что превращает напиток в бесполезную сладкую жидкость.

При покупке фруктового сока следует выбирать 100%-но натуральный, не являющийся восстановленным, подвергшимся пастеризации, исключающий сахар и лимонную кислоту.

8. Мюсли

Подобное название получил продукт питания, произведенный из злаков, меда, отрубей, сушеных фруктов и не требующий приготовления.

В мюсли можно добавить молоко, йогурт или есть их в естественном виде. Такие смеси, которые множество людей едят каждое утро, преподносятся в рекламе под видом абсолютно полезной пищи.

Но ряд специалистов утверждает, что большинство из них включает ГМО. А еще злаки проходят экструзию для придания зернам нужной формы. Эта процедура уничтожает питательные вещества, которыми насыщены злаки, и модифицирует жирные кислоты, придавая им токсические свойства.

Заключение

Снизив потребление указанных выше продуктов, можно продлить собственную жизнь и улучшить здоровье в целом.

Возможно, придется «пойти на жертвы» путем исключения любимых продуктов, однако это того стоит, поскольку долгая здоровая жизнь гораздо важнее, чем временное вкусовое удовольствие.