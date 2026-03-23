Наращивание костной ткани для имплантов: что это такое

Современная имплантация зубов — это не просто установка искусственного корня, а целая система восстановления здоровья и эстетики улыбки. Но бывает так, что для надежной фиксации импланта не хватает объема костной ткани. В таких случаях на помощь приходит процедура наращивания кости — важный этап, без которого невозможно добиться долговечного результата.

Почему возникает дефицит костной ткани

Кость челюсти — живая структура, которая реагирует на нагрузку. Когда зуб удаляется, нагрузка исчезает, и ткань постепенно начинает уменьшаться. Этот процесс может занимать месяцы и даже годы. Дополнительно на ситуацию влияют воспаления, травмы или индивидуальные особенности организма.

Именно поэтому пациенты, обращаясь в стоматологию, часто узнают, что перед имплантацией необходимо восстановить объем кости. Это не осложнение, а нормальная практика, направленная на повышение качества лечения.

Что представляет собой костная пластика

Наращивание костной ткани (или костная пластика) — это хирургическая процедура, при которой недостающий объем кости восполняется специальными материалами. Это может быть собственная кость пациента, донорский материал или синтетические заменители.

Процедура проходит под анестезией и обычно не вызывает сильного дискомфорта. Врач аккуратно формирует область для будущего импланта и добавляет костный материал, который со временем «приживается» и становится частью собственной ткани пациента.

Виды наращивания кости

Существует несколько методов, которые применяются в зависимости от ситуации:

Синус-лифтинг — используется для верхней челюсти, когда нужно поднять дно гайморовой пазухи.

Направленная костная регенерация — применяется при локальном дефиците ткани.

Блоковая пластика — используется при значительных потерях объема.

Выбор метода зависит от анатомии пациента и планируемого лечения.

Сколько времени занимает восстановление

После процедуры организму требуется время на формирование новой костной ткани. Обычно это занимает от 3 до 6 месяцев. Только после этого можно устанавливать имплант, если речь идет о двухэтапной имплантации.

Иногда возможно провести наращивание и установку импланта одновременно — это решается индивидуально.

Вопрос цены

Многих пациентов волнует стоимость костной пластики, ведь она добавляет этап к лечению. Цена зависит от объема работы, используемых материалов и сложности случая. Однако важно понимать: это инвестиция в надежность импланта и здоровье на долгие годы.

Стоит ли бояться процедуры

Костная пластика — это отработанная и безопасная методика, которая широко применяется во всем мире. Современные технологии позволяют проводить ее максимально щадяще, а восстановление проходит достаточно комфортно.

Главное — не откладывать лечение. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем проще и быстрее пройдет подготовка к имплантации. В итоге вы получите не только красивую улыбку, но и уверенность в том, что она прослужит вам долгие годы.