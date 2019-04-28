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Заблокированный на парковке водитель смог выбраться со своего места

21:04 28.04.2019
Фото с сайта amic.ru
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Машин в крупных городах становится всё больше, а парковок сколько ни строят, всё равно не хватает. Поэтому водителям приходится учиться виртуозному мастерству парковаться в таких стесненных условиях, что кажется, машина не поместится. Но нет, даже заблокировавшую его машину маэстро за рулем умудряется объехать.

Так, в Сети набирает популярность ролик, в котором водитель с виртуозной точностью выбирается со своего парковочного места — а выехать он не может потому, что выезд ему закрыла другая машина.

Дело происходит во дворе многоквартирного дома, правда, неизвестно, в каком городе, пишет DRIVENN.RU. Судя по видео, в этом месте принято блокировать машины и ставить авто, где придется, иногда просто посередине дороги. Но водитель заблокированной машины не стал звонить в ГИБДД, а решил проверить свое мастерство руления и объехал закрывший его автомобиль. Объехать удалось буквально в сантиметре от заблокировавшей выезд машины, но, к величайшему удивлению тех, кто наблюдал за происходящим, столкновения не произошло.

Кстати, водители, которые блокируют других на парковке, забывают, что такое поведение наказуемо. По статье 12.35 КоАП, действия таких автомобилистов расцениваются как незаконное ограничение прав на управление автомобилем и его эксплуатацию. Для рядового водителя штраф составит 2000 рублей. И водитель, чью машину заблокировали, имеет полное право вызывать ГИБДД. 

Темы: Авто
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.04.2019, 01:18
Гость: Алексей65

Ничего особо удивительного нет. Может для автора статьи это нечно сверх, то лично для меня - хорошее чувствование своего автомобиля, его набаритов и наученность представлять схему проезда/выезда.
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