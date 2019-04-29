ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

09:35

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав, пишет газета "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Романа Мишурова.

Также, ГИБДД намерены получить доступ к информации о пациентах, состоящих на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах. По словам Мишурова, это позволит исключить возможность выдачи водительских удостоверений таким категориям граждан.

Кроме того, Госавтоинспекция внесла в правительство законопроект, обязывающий иностранцев с видом на жительство пересдавать экзамены на права. Аналогичное правило коснется россиян, которые имеют водительское удостоверение другого государства.

В конце марта в МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем и работать на опасных производствах. Кроме того, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной призывал наладить практику лишения водителей-наркоманов прав за счет цифровизации и объединения баз ГИБДД и наркодиспансеров.