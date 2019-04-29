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ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

09:35 29.04.2019
Фото с сайта misanec.ru
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Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав, пишет газета "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Романа Мишурова.

Также, ГИБДД намерены получить доступ к информации о пациентах, состоящих на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах. По словам Мишурова, это позволит исключить возможность выдачи водительских удостоверений таким категориям граждан.

Кроме того, Госавтоинспекция внесла в правительство законопроект, обязывающий иностранцев с видом на жительство пересдавать экзамены на права. Аналогичное правило коснется россиян, которые имеют водительское удостоверение другого государства.

В конце марта в МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем и работать на опасных производствах. Кроме того, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной призывал наладить практику лишения водителей-наркоманов прав за счет цифровизации и объединения баз ГИБДД и наркодиспансеров.

Темы: Взаимоотношения водителей и сотрудников ГИБДД, Водительское удостоверение, ГИБДД России
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Комментарии читателей
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29.04.2019, 18:27
Гость: Философотому хрену

нарушитель пдд платит штраф. Все, он наказан. А вносить его в отдельную базу с непонятными целями (шантажа?) - по решению суда, или по его согласию.
29.04.2019, 15:17
Гость: Петров

Может это самое ...ДД попробуют организовать качественно и удобно движение для начала? Может пора было ещё лет этак 20 - 30 назад качество дорожного покрытия,разметки,знаков,развязок,освещённости,организации пешеходных переходов и всех прочих элементов влияющих на дорожное движение было довести до уровня,что бы трудно было нарушить,а ездить было удобно и максимально безопастно? Может вместо втыкание во всевозможные места пешеходных переходов,например,строить подземные переходы,предусмотрев те же эскалаторы для инвалидов?
А то получается весь их профессионализм заключается в создании баз данных..., в прятанье за кустами с радарами имеющих офицерские звание при которых минимум командуют взводом,в довольно мутном и непонятном бизнесе под названием эвакуаторы,в дико разросшейся инфраструктуре и в штрафах,штрафах. В ограничении с какого то,наверняка доильного для граждан перепуга,срока действия водительских удостоверений. И пр.,пр и мн.др.
А зачем оно такое надо???
29.04.2019, 15:13
Гость: хреновому философу

Разве нарушение ПДД - это частная жизнь?
Это жизнь общественная. Если ты выпил и нарушил ПДД, то это совсем не то, что ты выпил дома и заснул на диване. Последнее - это частная жизнь, да.
Пойди поучись, прежде чем бумагу марать здесь, философ.
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