Вступил в силу ГОСТ, разрешающий устанавливать уменьшенные дорожные знаки

11:25

С 1 мая 2019 года в России в соответствии с приказом Росстрандарта начинает действовать новый национальный ГОСТ, разрешающий устанавливать дорожные знаки меньших размеров - 40х40 и 50х50.

Кроме того, новый стандарт допускает возможность устанавливать совмещенные знаки.

Напомним, новые стандарты были утверждены «для улучшения облика улиц» и в целях экономии средств (новые знаки в производстве обходятся дешевле). Этому предшествовала экспериментальная установка в ряде городов.

Результаты эксперимента широко не обсуждались, отмечает «Автостат». На данный момент известно лишь, что решение, переходить на новый стандарт или нет, и на каких улицах - передано в ведение муниципалитетов.