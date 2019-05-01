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Вступил в силу ГОСТ, разрешающий устанавливать уменьшенные дорожные знаки

11:25 1.05.2019
Дорожные знаки
© KM.RU, Илья Шабардин
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С 1 мая 2019 года в России в соответствии с приказом Росстрандарта начинает действовать новый национальный ГОСТ, разрешающий устанавливать дорожные знаки меньших размеров - 40х40 и 50х50.

Кроме того, новый стандарт допускает возможность устанавливать совмещенные знаки.

Напомним, новые стандарты были утверждены «для улучшения облика улиц» и в целях экономии средств (новые знаки в производстве обходятся дешевле). Этому предшествовала экспериментальная установка в ряде городов.

Результаты эксперимента широко не обсуждались, отмечает «Автостат». На данный момент известно лишь, что решение, переходить на новый стандарт или нет, и на каких улицах - передано в ведение муниципалитетов.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
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01.05.2019, 15:28
Гость: Прохожий

Они и без Гостов успешно с этим справляются!
01.05.2019, 14:07
Гость: Не дождусь

Вот бы вышел ГОСТ, позволяющий уменьшать пенсии!
01.05.2019, 12:49
Гость: Андрей Белов

Сегодняшние не видят, а что говорить про 40*40 ...
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