Таксистам запретят работать сверхурочно

14:49

Водителям такси запретят работать свыше установленной нормы, пишет РИА Новости. По данным агентства, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.

В частности предполагается установить на все автомобили такси системы ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителей.

Как рассказал агентству глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, ко второму чтению законопроект существенно преобразился. "В нем совершенно другие понятия о легковом такси, мы пишем новые требования и правила", - рассказал он.

Так, ГЛОНАСС будет контролировать весь маршрут водителя от пункта А до пункта Б. Операторы должны будут раз в месяц отправлять отчет по режиму труда и отдыха своих водителей. "Как только водитель вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет", - добавил Москвичев.

Для контроля режима работы, водителей снабдят персональными картами. На одного водителя может быть оформлена только одна карта, таким образом он не сможет "бегать от одного перевозчика к другому с разными карточками".

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. В ходе его обсуждения был поднят вопрос о дальнейшем совершенствовании этой законодательной инициативы.