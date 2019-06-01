Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

16:27

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей.

Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года, пишет РГ.

При заключении договора купли-продажи за счет кредита внезапно выяснялось, что процентная ставка по нему не 5,9 процентов годовых, как было озвучено сначала, а 20-22 фактически после заключения договора.

Эксперты Роспотребнадзора отправились в салон, проверить, как работает эта схема, и лично убедились в правдивости претензией покупателей. Сделка длилась восемь часов, и все происходящее сотрудник управления записал на диктофон.

Как выяснилось, клиенту автосалона выдают памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые надо сообщить банку. Якобы фиксированная ставка по кредиту выросла от 4,5 до 7,9 процента, а в договоре и вовсе до 16,7 процента.

"До подписания кредитного договора потребителю позвонил якобы сотрудник банка, сообщил о перечислении автосалону денег. На вопрос, как это возможно, сотрудник сослался на подписание ранее неких "соглашений". Мы предполагаем, что звонил сотрудник не банка, а салона, чтобы клиент не смог отказаться подписать договор", - рассказали в управлении.

ПТС и СНИЛС вернули тайному покупателю только после того, как он сообщил, что вызвал полицейских.

По такой схеме работают несколько автосалонов. И хотя все ответственные за обман потребителя наказываются, жалобы продолжают поступать. Это, уверены в Роспотребнадзоре, говорит о систематической незаконной деятельности группы лиц.

