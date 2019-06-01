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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

16:27 1.06.2019
Фото с сайта yurgorod.ru
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Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей.

Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года, пишет РГ

При заключении договора купли-продажи за счет кредита внезапно выяснялось, что процентная ставка по нему не 5,9 процентов годовых, как было озвучено сначала, а 20-22 фактически после заключения договора.

Эксперты Роспотребнадзора отправились в салон, проверить, как работает эта схема, и лично убедились в правдивости претензией покупателей. Сделка длилась восемь часов, и все происходящее сотрудник управления записал на диктофон.

Как выяснилось, клиенту автосалона выдают памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые надо сообщить банку. Якобы фиксированная ставка по кредиту выросла от 4,5 до 7,9 процента, а в договоре и вовсе до 16,7 процента.

"До подписания кредитного договора потребителю позвонил якобы сотрудник банка, сообщил о перечислении автосалону денег. На вопрос, как это возможно, сотрудник сослался на подписание ранее неких "соглашений". Мы предполагаем, что звонил сотрудник не банка, а салона, чтобы клиент не смог отказаться подписать договор", - рассказали в управлении.

ПТС и СНИЛС вернули тайному покупателю только после того, как он сообщил, что вызвал полицейских.

По такой схеме работают несколько автосалонов. И хотя все ответственные за обман потребителя наказываются, жалобы продолжают поступать. Это, уверены в Роспотребнадзоре, говорит о систематической незаконной деятельности группы лиц.
 

Темы: Авторынок и продажи автомобилей, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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01.06.2019, 23:26
Гость: старый солдат

Эка новость... Я 2 года тому покупал машину, мне пытаются всучить автокредит под 5-6%... Спрашишиваю - а что к нему, к кредиту. А к кредиту - каско, полное, и ещё куча каких-то прибамбасов... Достаю калькулятор - 22%!!! И послал чертей лесом, взял в банке, где зарплатная карта, простой потреб-кредит под 15% и купил машину и всё!
01.06.2019, 22:41
Гость: Продолжение

И сразу всех путан - на "субботник" !!!
01.06.2019, 21:25
Гость: Макар

Такая уловка и и подобные работают не один год, может и десятилетие... вдруг увидели!!!
Это как бордель работает рядом с отделением милиции, а полисмены и не знают и не ведают... потом вдруг внезапно прозревают...как, где ??!! Да вот же он! Ну надо же, а! А мы и не знали...
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