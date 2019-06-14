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Volvo Cars и Uber сделали общий беспилотник

13:58 14.06.2019
Volvo XC90
Фото: Volvo
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Компании представили совместно разработанный серийный автомобиль, оснащенный технологией автономного вождения.

Сотрудничать автомобильная компания и сервис заказа такси начали еще в 2016 году и с тех пор разработали несколько прототипов беспилотников. Но внедорожник Volvo XC90, оснащенный программным обеспечением от Uber, стал первым серийным автомобилем, который может передвигаться автономно.

Беспилотник построен на базовой версии автомобиля и оснащен несколькими вспомогательными системами для рулевого управления и торможения, а также резервной аккумуляторной батареей. Если одна из основных систем вдруг не сработает, вспомогательные системы немедленно среагируют и остановят машину.

Кроме того, беспилотник оснащен набором сенсоров, которые помогают системе автономного вождения Uber безопасно передвигаться в городских условиях, сообщает «За рулем».

Президент и генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон отметил, что к середине следующего десятилетия треть всех продаваемых компанией автомобилей будут полностью автономными. Сотрудничество с Uber сделает компанию основным поставщиком автомобилей для нужд такси.

Volvo также планирует с начала 2020-х годов и самостоятельно выпускать автомобили, оснащенные автономными технологиями. Таким станет следующее поколение автомобилей Volvo на платформе SPA2: в машинах предусмотрена возможность полностью автономной езды в четко обозначенных местах вроде шоссе и кольцевых автотрасс.

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автоновости, Volvo
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