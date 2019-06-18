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Майские цены на бензин в России выросли на 17%

20:13 18.06.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В мае цены на бензин в России выросли на 17,5%. При этом стоимость самой нефти подскочила на 4,5%. О подорожании предупреждали независимые АЗС, а вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что колебания объясняются ростом мировых цен на топливо.

В сообщении Росстата говорится, что производители бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае примерно на 17,5%.

Подскочила стоимость и других нефтепродуктов: на газовый стабильный конденсат — 18%, сжиженные пропан и бутан — 8,4%, нефтяной кокс — 5%, прочие нефтяные газы — 11,8%, а также на строительные, дорожные и кровельные битумы (на 5,7, 4,5 и 3,7% соответственно).

17 июня вице-премьеру Дмитрию Козаку поручили проверить сообщения о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. На совещании с представителями нефтяных компаний вечером того же дня помощник Козака, Илья Джус, сообщил, что в среднем по стране существенного ценового дисбаланса не зафиксировано, а превышение роста цен носит «единичный характер».

Топливо существенно подорожало весной 2018 года. Это произошло на фоне роста мировых цен на нефть и слабого рубля. Тогда власти снизили акцизы и отказались от их планового роста. Кроме того, Кабмин договорился с нефтяными компаниями о временной фиксации цен.

Темы: Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Автоновости, Бензин, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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18.06.2019, 23:16
Гость: ВВВ

Поздно спохватился. Ещё лет СЕМЬ и национализировать будет нечего!
18.06.2019, 21:48
Гость: Тарас (г. Львов)

Хорошо. Теперь будете знать, как над хохлами смеяться. Мячик отскочил и летит в российские ворота.
18.06.2019, 21:02
Гость: До

тех пор, пока не будет проведена национализация добывающих отраслей вместе в перереработкой, это издевательство над населением громадной страны кучки живоглотов, незаконно захвативших их, будет продолжаться.
"Чтоб их дети родились беспалыми". (с)
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