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Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

08:53 1.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге), пишет газета "КоммерсантЪ".

Законопроект, запретит использование наличных для оплаты сервиса и ограничит количество рейсов двумя, а количество пассажиров - пятью.

Кроме того, водитель, предоставляющий услуги карпулинга, должен иметь водительские права категории В и стаж от двух лет. В противном случае перевозчику и агрегатору грозит блокировка.

В ведомстве подтвердили разработку документа. Проект будет рассмотрен до 25 июля. Документ сможет вступить в силу через год после подписания.

Крупнейший сервис, оказывающий услуги карпулинга, - BlaBlaCar, которым, по внутренним данным, пользуются около 20 млн человек.

Темы: Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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01.07.2019, 10:26
Гость: gvozd

либерал социализьма во всей красе - министерство диктует что вам делать с Собственной машиной.. кого катать, кого нет..
ой вей... какое неистребмое, жгучее желание жить за чужой счет.
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