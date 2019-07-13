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Суд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

12:01 13.07.2019
Дорожные знаки © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Судебная тяжба с ГИБДД вокруг применения в Москве уменьшенных в размерах дорожных знаков завершилась победой столичных властей.

Спор между Госавтоинспекцией и московским Центром организации дорожного движения (ЦОДД) начался в конце 2018 года. Центр установил меньшего размера, чем стандартные (500 x 500 мм), знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», а также экспериментальный объединенный указатель «Парковка для инвалидов» на одной из улиц Москвы.

ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки). Согласно стандарту, размер знака «Уступи дорогу» составляет 900 x 900 мм, «Пешеходный переход» — 700 x 700 мм, а парковка для инвалидов обозначается не одним знаком, а двумя — «Парковка» и информационной табличкой.

Суды оштрафовали ЦОДД на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков, сочтя их угрожающими безопасности движения. 

Но Мосгорсуд отменил штрафы, пишет "Коммерсант"По определению суда, спор возник из-за трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), введенного в ноябре 2017 года. Документ закрепляет право городов использовать знаки размером 500 x 500 мм на «нескоростных» улицах.

В Госавтоинспекции решили, что он носит рекомендательный характер и не должен противоречить действующим национальным стандартам. Однако в ЦОДД сочли, что ПНСТ может применяться одновременно с национальными стандартами без согласования с ГИБДД.

В Мосгорсуде пришли к выводу, что положения ПНСТ могут применяться без согласования с ГИБДД при «условии обеспечения безопасности дорожного движения». В рассматриваемом случае знаки размером 500 x 500 мм установили на улице, где скорость ограничена 60 км/ч, а также были хорошо видны освещены.

Темы: Дорожные знаки и разметка, Мосгорсуд
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Комментарии читателей
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13.07.2019, 21:01
Гость: однозначно

Ради чего вс
13.07.2019, 16:50
Гость: Скептик

Интересная мысль - обратиться в Мосгорсуд с иском к московскому правительству.
Они бы ещё в кунцевском суде с Путиным судились...
13.07.2019, 15:50
Гость: не из-за любви к ГИБДД

Не верю сам себе, но в данном случае согласен с ГИБДД. Ну. нахрена изменять размеры знаков? От своевременной реакции водителя зачастую зависит жизнь человека. Давайте следом поменяем окраску знаков, потому что она не вписывается в пейзаж. Может лучше убрать лишнюю рекламу и тогда для знаков найдется место в полный размер?
Помню, с полгода назад, когда были разборки с яйцами: "десяток" в упаковке или "девяток", крупы по 1 кг или 900-800 г., такой есть журналист Гудошников, так вот он очень рьяно почему то защищал "хитрованов производителей". А недавно зашел в Ашан так с крупами, молоком неразберешься сколько весит и налито. Хоть лупу с собой бери, а что делать людям с плохим зрением?
Так это хрен с ним с продуктами, а вот, если из-за этих знаков пострадают люди?... Что скажет наш "самый гуманный..." ?
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