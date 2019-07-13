Суд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

12:01

Судебная тяжба с ГИБДД вокруг применения в Москве уменьшенных в размерах дорожных знаков завершилась победой столичных властей.

Спор между Госавтоинспекцией и московским Центром организации дорожного движения (ЦОДД) начался в конце 2018 года. Центр установил меньшего размера, чем стандартные (500 x 500 мм), знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», а также экспериментальный объединенный указатель «Парковка для инвалидов» на одной из улиц Москвы.

ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки). Согласно стандарту, размер знака «Уступи дорогу» составляет 900 x 900 мм, «Пешеходный переход» — 700 x 700 мм, а парковка для инвалидов обозначается не одним знаком, а двумя — «Парковка» и информационной табличкой.

Суды оштрафовали ЦОДД на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков, сочтя их угрожающими безопасности движения.

Но Мосгорсуд отменил штрафы, пишет "Коммерсант". По определению суда, спор возник из-за трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), введенного в ноябре 2017 года. Документ закрепляет право городов использовать знаки размером 500 x 500 мм на «нескоростных» улицах.

В Госавтоинспекции решили, что он носит рекомендательный характер и не должен противоречить действующим национальным стандартам. Однако в ЦОДД сочли, что ПНСТ может применяться одновременно с национальными стандартами без согласования с ГИБДД.

В Мосгорсуде пришли к выводу, что положения ПНСТ могут применяться без согласования с ГИБДД при «условии обеспечения безопасности дорожного движения». В рассматриваемом случае знаки размером 500 x 500 мм установили на улице, где скорость ограничена 60 км/ч, а также были хорошо видны освещены.