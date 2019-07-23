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В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах

09:05 23.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.

По данным издания, стандартный размер могут сократить на полметра в ширину и на 0,3 метра в длину. В частности, парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до двух метров и укоротить до 5,5 метра.

При этом ширина проезда не должна быть меньше трех метров.

Однако если машиноместо находится под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, то минимальная ширина не меняется, но минимальная длина сокращается до пяти метров. Также при расположении парковки под углом 45 градусов дорога должна быть не менее 3,5 метра шириной, под углом 60 градусов — не менее 3,75 метра, перпендикулярно — не менее 5,4 метра.

Подчеркивается, что такая мера будет стимулировать граждан пользоваться в городах малолитражками вместо больших кроссоверов и внедорожников. Кроме того, по данным газеты, нововведение позволит увеличить количество платных парковок и, соответственно, увеличить поступления в местные бюджеты.

В предварительном национальном стандарте также предлагается применять для обозначения машиномест разметку разного цвета: синего — для платной парковки, белого — для бесплатной.

Темы: Автоновости, Парковки и стоянки для автомобилей
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Комментарии читателей
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23.07.2019, 14:25
Гость: А потом

сузить автомобили.
А еще сузить гаишников, а то у них щеки из-за спины видать.
А еще парковаться "на попа", чтоб еще ужее было.
23.07.2019, 12:27
Гость: Затем

сузить проезжую часть и пешеходные дорожки.
23.07.2019, 12:08
Гость: личный опыт

по мне так прежде чем человек может купить машину, он должен положить на депозит в банк что-нить около 600 тыс. руб. как обеспечение возможной гражданской ответственности.
Это просто должно быть гарантией, что человек не купит авто за 100 долларов и будет на нем носиться, как сумасшедший. Машина - это не игрушка, а средство повышенной опасности.
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