В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах

09:05

В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.

По данным издания, стандартный размер могут сократить на полметра в ширину и на 0,3 метра в длину. В частности, парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до двух метров и укоротить до 5,5 метра.

При этом ширина проезда не должна быть меньше трех метров.

Однако если машиноместо находится под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, то минимальная ширина не меняется, но минимальная длина сокращается до пяти метров. Также при расположении парковки под углом 45 градусов дорога должна быть не менее 3,5 метра шириной, под углом 60 градусов — не менее 3,75 метра, перпендикулярно — не менее 5,4 метра.

Подчеркивается, что такая мера будет стимулировать граждан пользоваться в городах малолитражками вместо больших кроссоверов и внедорожников. Кроме того, по данным газеты, нововведение позволит увеличить количество платных парковок и, соответственно, увеличить поступления в местные бюджеты.

В предварительном национальном стандарте также предлагается применять для обозначения машиномест разметку разного цвета: синего — для платной парковки, белого — для бесплатной.