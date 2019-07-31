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ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

11:06 31.07.2019
Камера ГИБДД
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ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя министерства внутренних дел Ирину Волк.

Отмечается, что пока данный раздел работает в тестовом режиме, он был создан после июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения. В нем можно найти все места, где установлены работающие в автоматическим режиме фото- и видеокамеры.

Ранее Владимир Путин заявил, что целью установки камер является снижение травматизма и сохранение жизни, а потому прятать их не нужно.

"Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности", — уточнила Волк.
 

Темы: ГИБДД России, Дорожно-патрульная служба ГИБДД
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Комментарии читателей
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31.07.2019, 15:52
Гость: bais

Пора открывать охоту на шакалов с камерами.
31.07.2019, 12:47
Гость: Отец

Ныне видеокамеры бизнесменов на автомобильных дорогах РФ, с измерителями скорости движения автомобилей на дорогах-видимо такая же афера как и само создание нынешней РФ, с её приватизацией общенародной собственности РСФСР.
На измерительное устройство такого типа должен быть выдан сертификат ВНИИФТРИ (Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений)
Однако я, когда мне пришло письмо из ГИБДД, о превышении мною скорости на автомобиле, попытался его найти-однако такового, кроме филькиных грамот-в инете я не нашел.
Как я не не шел и фото что бы понять, где мною было совершено нарушение знака ограничение скорости-до знака ограничения скорости, или после него? Не нашел я и акта сдачи в эксплуатацию этого злополучного средства измерения. Понимая, что ныне бизнес-превыше всего, не могу исключить, что присланное фото, с номером моего автомобиля и указанной в письме его скорости - могло быть сделано штангенциркулем- вне зоны действия знака ограничения скорости. Но доказательств обратного, ГИБДД в своих письмах счастья не удосуживается представить.
Карта расположения видео-камер, представленная ГИБДД-отмазка совместного беззакония бизнесменов и ГИБДД- деньги отбираемые у водителей без суда и следствия ведь делятся там пополам.
31.07.2019, 12:15
Гость: Макар

///...Владимир Путин заявил,..///
Но мы-то с вами понимаем... На местах придумают, найдут выход, как сохранить кормушку... Деньги-то ведь неплохие...
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