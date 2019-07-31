ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

11:06

ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя министерства внутренних дел Ирину Волк.

Отмечается, что пока данный раздел работает в тестовом режиме, он был создан после июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения. В нем можно найти все места, где установлены работающие в автоматическим режиме фото- и видеокамеры.

Ранее Владимир Путин заявил, что целью установки камер является снижение травматизма и сохранение жизни, а потому прятать их не нужно.

"Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности", — уточнила Волк.

