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Комитет Госдумы предложил ввести предельный возраст для автомобилей

09:04 14.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста, пишет газета "КоммерсантЪ".

Соответствующее письмо депутаты составили для Министерства промышленности и торговли и Министерства транспорта. Правительственным чиновникам предлагают обсудить законодательный запрет слишком старых автомобилей. Пока не уточняется, какой возраст машин может стать предельным и какое наказание ждет нарушителей.

Сейчас в России нет ограничений на возраст транспорта. Несколько лет назад Минпромторг предлагал ограничить предельный возраст коммерческих автомобилей от семи до пятнадцати лет в зависимости от категории, но законопроект не дошел до Госдумы.

Согласно данным, которые приводило ведомство, российский парк легких коммерческих автомобилей (LCV) возрастом 8 лет и более составляет 64%. Доля средних грузовиков возрастом более 10 лет - 52%, больших грузовиков - 76%, автобусов - 57%.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Легковые автомобили
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Комментарии читателей
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14.08.2019, 15:14
Гость: Наверное

не поняли, это вы купите им новую машину.
14.08.2019, 14:58
Гость: Ray Bloom

Пусть думцы купят мне новую, я буду ездить на новой.
14.08.2019, 14:41
Гость: ABCD

Вообще то у него был 3-х летний «КамАЗ», а врезался он в автобус банально потому, что заснул за рулём. То есть "длинно моргнул".
Машина в "возрасте" не приговор, например в северных регионах до сих пор можно встретить что угодно из СССР, от ГАЗ-53 до ЗИС-150, которые прекрасно себя чувствуют в заботливых руках тех, кого и чьи семьи они кормят.
Эта инициатива чунушек вовсе не вызвана заботой о народе или о дорогах, это прямое и откровенное лоббирование интересов авто импортёров, как только такой закон вступит в силу, то 50% парка машин в РФ станут "вне закона" и лоббисты начнут визжать что мол нужно срочно начать импорт машин из за рубежа, мол своя промышленность не справляется с потребностями, нужно уменьшать пошлины итд.. начнут потирать липкие ручки банкиры предвкушая вал выдачи кредитов на новые машины.
Только вот подавляющее количество тех кто лишится машин "по закону" фактически живут за счёт таких старых машин и не могут позволить себе новые и даже их эксплуатация будет накладной для них.
Инициатива как и всё что оттуда исходит- глупая. Вместо реальной помощи народу как новые машины получить- закон в стиле "думцев"- запретить и наказать что бы заставить раскошелится тех, кто едва выживает.
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