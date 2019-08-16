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В Германии отзовут 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva

13:36 16.08.2019
Фото с сайта wheelsage.org
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Компания LADA Automobile GmbH, официальный дистрибьютор LADA в Германии, отзывает из-за возможного дефекта электропроводки 1,5 тысячи внедорожников LADA 4×4 (LADA Niva), пишет издание "Автоновости дня".

По данным издания, под сервисную акцию попали автомобили, реализованные на немецком рынке в 2017—2018 годах.

Отмечается, что причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины. При этом дистрибьютор заявляет, что вероятность такого развития событий очень мала.

Уведомления о необходимости посещения официального дилерского центра при LADA Automobile GmbH владельцам уже разосланы. В рамках отзывной кампании им предложили бесплатно проверить изоляцию и правильность укладки генератора и, в случае необходимости, заново уложить кабель.

Издание напоминает, что в России аналогичная сервисная акция в отношении LADA 4×4 проводилась в прошлом году.

Темы: Германия, Авторынок и продажи автомобилей, Lada
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Комментарии читателей
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16.08.2019, 19:30
Гость: Европеец

ТочНо !
16.08.2019, 19:15
Гость: таки-да

Желтым жакетам куда ехать из парижей ..?!!где ,"работа всегда найдется с хорошей зарплатой".а, десяткам миллионов стоящих на бирже труда местных "це эуропейцив" по пол жизни в очереди за той самой тотально дефицитной в рынке работой -зарплатой?
16.08.2019, 16:16
Гость: Сердечник

велик при покупке разобрать надо и смазать как минимум, причём желательно чтоб внук сам это делал регулярно, вырастет мужиком стает.
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