В Германии отзовут 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva

13:36

Компания LADA Automobile GmbH, официальный дистрибьютор LADA в Германии, отзывает из-за возможного дефекта электропроводки 1,5 тысячи внедорожников LADA 4×4 (LADA Niva), пишет издание "Автоновости дня".

По данным издания, под сервисную акцию попали автомобили, реализованные на немецком рынке в 2017—2018 годах.

Отмечается, что причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины. При этом дистрибьютор заявляет, что вероятность такого развития событий очень мала.

Уведомления о необходимости посещения официального дилерского центра при LADA Automobile GmbH владельцам уже разосланы. В рамках отзывной кампании им предложили бесплатно проверить изоляцию и правильность укладки генератора и, в случае необходимости, заново уложить кабель.

Издание напоминает, что в России аналогичная сервисная акция в отношении LADA 4×4 проводилась в прошлом году.