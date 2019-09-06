Самые популярные автомобили концерна HYUNDAI

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Компания HYUNDAI располагает рядом автозаводов в Южной Корее, а также в Турции, Китае, Индии, странах Северной Америки, Бразилии, Чехии и России

Самый большой в мире автозавод по сборке автомобилей находится в Ульсане. Что интересно: между корпусами цехов завода расположены вольеры с животными. Здесь неплохо себя чувствуют олени, лисицы, павлины и кролики. Все делается для увеличения производительности труда.

Hyundai Solaris

Седан отличается комфортом и повышенной безопасностью. В качестве отделочных материалов используются самые современные разработки, которые повышают комфорт для водителя и пассажиров, а также надежность в процессе эксплуатации. Южнокорейский производитель дает гарантию на Солярис на три года или на 100 000 км пробега. Эксперты отмечают современный дизайн экстерьера и интерьера. Последний выглядит прилично несмотря на то, что производитель использовал недорогие отделочные материалы. Ремни безопасности, положение руля и сидений имеют широкие диапазоны регулировок. На трассе расход топлива на 100 км не превышает 4.8 литра. В городском цикле этот показатель составляет чуть более 6-ти литров.

Для России выпускаются автомобили с высокой энергоемкостью подвески. Для наших автодорог это важный показатель. Автомобиль отличается неплохой управляемостью. Покупателей привлекает тот факт, что в автосалонах представлен широкий спектр комплектации данной модели. Таким образом им есть из чего выбирать. По соотношению цена/качество модель считается одной из самых привлекательных.

Подробнее: https://www.saloncentr.ru/catalog/hyundai/solaris

Hyundai Creta

У этого мини-кроссовера есть и другие названия (например Hyundai Cantus). Кроссовер назван в честь греческого острова Крит. В производство модель поступила в 2014-м году. На следующий год, в июле, начались продажи в Индии. Поставляется как переднеприводным, так и полноприводным. Дизайнеры сделали все возможное, чтобы модель пришлась по вкусу не только в разных странах, но и на разных континентах. Следует сказать, что в плане глобализации мини-кроссовер получился идеальным. Его признали практически везде.

В салоне привлекает внимание мультимедийный навигационный комплекс с экраном в 7 дюймов, имеется шесть подушек безопасности, обогрев и вентиляция сидений. В зависимости от своего бюджета покупатель может выбрать кожаную или тканевую обивку сидений, климат-контроль или кондиционер. Покупатель может выбрать диски либо 16-ти дюймовые, либо 17-ти дюймовые. Боковые зеркала имеют обогрев и регулировку из салона автомобиля.

Трудно сравнивать эти модели. Одна из них является седаном, вторая мини-кроссовером. Солярис отличается экономичным двигателем, Крета имеет все возможности кроссовера и для своего класса тоже экономичная. Модели получили популярность прежде всего благодаря приемлемой стоимости и надежности. Качество сборки автомобилей не уступает немецкой. И Солярис и Крета адаптированы для езды на наших дорогах. При правильной эксплуатации автомобили Hyundai будут служить очень долго.

Подробнее: https://www.saloncentr.ru/catalog/hyundai/creta