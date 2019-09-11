Обзор модельного ряда Шкоды

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Автомобили Шкода не просто так пользуются большим спросом среди различных слоев населения

Модельный ряд Шкода

Самому автомобильному концерну уже более 120 лет. И за это время бренд стал чуть ли не самым узнаваемым в мире. Рассказывать всю историю компании не имеет особого смысла, поскольку существенный взлет случился лишь после начала сотрудничества Шкода с Volkswagen.

Именно благодаря этому союзу возникает самая знаковая модель компании - Skoda Octavia. Первые автомобили были выпущены в 1996 году и произвели настоящий фурор. Именно Октавия является самой популярной моделью компании по сей день. Хотя и весь модельный ряд Шкода включает в себя много интересных автомобилей.

Не стоит забывать и про линейку Fabia, спущенную с конвейера в 1999 году в качестве компактного автомобиля, сохраняющего классические силуэты бренда. Skoda Rapid также заслуживает отдельных оваций благодаря совокупности инновационных решений и практичной технической составляющей.

В 2009 году появляется кроссовер Yeti, который сразу же полюбился многим поклонникам надежных автомобилей. Ну и еще одной популярной моделью является флагманский Superb.

Преимущества автомобилей Шкода

• Главным преимуществом всего концерна является широкое разнообразие модельного ряда. Благодаря выбору, предлагаемому компанией Шкода, автолюбитель способен подобрать достойную машину под конкретные задачи, будь это комфортабельный семейный авто или надежный седан для повседневных поездок на работу.

• Экономичность. Цены на топливо растут в небывалом темпе. Автолюбители часто смотрят на аппетиты авто при выборе. Шкода предлагает экономичные двигатели, предпочитающие небольшие запросы топлива в среднем на 100 км.

• Простота эксплуатации и надежность. Сломить автомобили компании очень сложно. А если удалось, то всегда можно найти запасные части по доступной цене, благо комплектующие частенько сопоставимы с автомобилями Volkswagen. Автомобили прекрасно управляются на дороге, не давая усомниться в себе ни на минуту.

Недостатки автомобилей компании

• Не все модели могут приятно удивить своим салоном. Да, они соответствуют техническим параметрам своего времени, но даже новые автомобили не могут похвастаться излишками.

• Слабая шумоизоляция. На высокой скорости можно запросто услышать нелицеприятные звуки, которые явно раздражают. И справиться с этим практически невозможно. С возрастом может начать дребезжать салон.

Что касается конечного выбора в пользу автомобилей Шкода, то необходимо смотреть на конкретные возможности отдельной модели. За помощью в выборе вы можете обратиться в салон https://cartale.ru , ведь только профессионалы смогут помочь вам подобрать именно ту модель, которая будет годами служить верой и правдой вам и вашей семье!