Автосервис DA VINCI в Москве – гарантия качества ремонта автомобилей, честные цены и отзывы клиентов

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Как правильно выбрать автосервис? Вопрос, который рано или поздно встает перед каждым автомобилистом, и поиск ответа на него требует грамотного и взвешенного подхода

Решение этой проблемы было бы гораздо более простым, если бы не стремление большинства СТО навариться на своих клиентах. Спросите, в чем это проявляется? Во многом: навязывании ненужных услуг, установке дешевых запчастей вместо оригинальных, умышленной дезинформации о той или иной поломке.

Самое интересное в том, что многие автомастерские находят оправдание тому, что они искусственно раздувают чек. Зарплаты мастерам, оплата аренды, покупка расходных материалов и инструментов – все это заставляет искать в автомобиле еще больше «неисправностей».

И, наверное, такой подход даже можно понять, ведь никто не хочет работать за просто так. Но стоит ли это сотни обманутых клиентов, которые уже никогда не вернутся в такой сервисный центр и не порекомендуют его знакомым? Как говорил великий Леонардо да Винчи: «Кто хочет разбогатеть в течение дня, повешен будет в течение года». И с этим нельзя не согласиться.

Как найти свой идеальный автосервис?

При таком подходе к работе основной целью становится прибыль. Не наработка базы клиентов и завоевание их доверия, не развитие своего дела с ориентацией на автовладельца, а именно прибыль. «Мы сейчас отремонтируем то, что нужно, но эту деталь лучше сразу заменить, иначе потом ремонт окажется дороже», – говорит вам мастер. Во скольких сервисных центрах вы слышали эту фразу? Наверняка не в одном, не в двух и даже не в трех. После таких слов можно смело разворачиваться и отправляться искать другой авторемонт.

В этой погоне за прибылью не остается места творчеству, фантазии и вдохновению. Вы подумаете: «А как творчество касается автомастерской?». Оно касается любого дела, которым решил заниматься человек!

Если деятельность вдохновляет, заставляет подходить к решению любых проблем с фантазией и выполнять все, получая удовольствие, то она будет обеспечивать не только прибыль, но и доверие клиентов, а также множество положительных отзывов.

В современном мире принцип честности приносит гораздо больше пользы, нежели различные маркетинговые ходы, которые нужны только для заманивания клиентов. Именно на таком подходе строит свою работу в Москве автосервис DA VINCI. Это не просто СТО, которая как юридическое лицо предоставляет услуги населению. Совсем нет. В автомастерской DA VINCI есть место не только техническим процессам, но и творчеству, и честности.

Этот принцип стал причиной такого необычного для СТО названия – DA VINCI. В далёком 1999 году, вдохновившись творениями великого Леонардо да Винчи, команда всего из трех мастеров пришла к тому, что им нужна собственная мастерская, где они смогут реализовать свои идеи и совершенно новые принципы работы. За 20 лет она выросла до крупного сервисного центра с постоянной базой постоянных клиентов, в которой 27 тысяч водителей. И это уже не только Москва, но и Подмосковье.

Да Винчи и сервисный центр – в чем взаимосвязь?

Почему Леонардо да Винчи? Он был настолько выдающимся, что его прозвали универсальным человеком. Писал картины, занимался медициной, изобретал уникальные технические средства. Историки считают, что именно в тетрадях да Винчи появились первые наброски подшипника, без которых невозможен ход автомобиля. А еще в высказываниях этого великого человека, несмотря на их многовековую историю, можно почерпнуть много полезного, что и сделал сервис DA VINCI, построив свою работу на совершенно новых принципах.

Творческий подход к техническому делу в автосервисе DA VINCI действительно дал свои результаты. За 20 лет СТО удалось:

- из небольшой мастерской на окраине Москвы стать полноценным сервисным центром;

- расширить площадь цехов и складских помещений до 700 м2;

- выполнить ремонт более чем 93 тысяч автомобилей;

- увеличить спектр оказываемых услуг до 170 видов;

- расширить штат до 18 профессиональных автомастеров;

- увеличить число марок обслуживаемых авто до 30;

- закупить первоклассное западное ремонтное и диагностическое оборудование.

Результаты впечатляют, но в DA VINCI на этом не останавливаются. Время идет, запросы потребителей меняются, и нужно стремиться им соответствовать. В основе работы центра остается искренняя увлеченность своим делом, а также еще несколько принципов, которые, по мнению компании DA VINCI, делают ее непохожей на остальные СТО в Москве.

Автомастерская, где объединяют теорию и практику

«Те, которые отдаются практике без знания, похожи на моряка, отправляющегося в дорогу без руля и компаса… практика всегда должна быть основана на хорошем знании теории», – говорил великий Леонардо да Винчи.

В автотехцентре полностью согласны с этим принципом. Обладая лишь теоретическими знаниями, мастер не сможет реализовать их на практике. И наоборот – наличие только практики не позволит производить ремонт машин на профессиональном уровне, ведь их строение постоянно меняется.

Чтобы совершенствоваться и в теории, и в практике в DA VINCI уделяют внимание сразу нескольким аспектам:

- базовой подготовке автомастеров (обязательно наличие профильного образования);

- регулярному повышению квалификации и переподготовке;

- обучению в московских учебных центрах крупнейших автоконцернов;

- участие в профессиональных форумах и конкурсах;

- обеспечению мастеров качественными инструментами и точной документацией..

Оборудованию в DA VINCI действительно можно позавидовать. Среди используемых марок ведущие американские и европейские производители, названия которых у всех на слуху: John Bean (США), Hofmann, Nussbaum и SATA (Германия), USI (Италия).

Цены на ремонт автомобилей не «привлекательные», а обоснованные

Словосочетание «привлекательные цены» в рекламном слогане автосервиса скорее отпугивает, чем вызывает доверие. Многим техцентрам ничего не мешает говорить о привлекательности цен и обманывать, указывая цену без стоимости запчастей, или одного этапа из комплекса работ. В DA VINCI не прибегают к тем маркетинговым «штучкам», которые нацелены лишь на то, чтобы зацепить клиента и любыми способами привести его в мастерскую.

Также в автосервисе DA VINCI нет:

- подмены новых деталей поддельными, старыми или неоригинальными;

- фактора срочности ремонта, который увеличивает стоимость;

- демпинга цен в рекламных листовках и на сайте;

- искусственного раздувания чека ненужными услугами;

- работы без кассовых чеков и четкого прайса с ценами на каждую услугу.

Исключение этих факторов, по мнению DA VINCI, помогает завоевать доверие клиентов к слогану «честные цены», ведь здесь они оказываются честными в реальности, а не только в рекламе.

Автосервис DA VINCI за честные отзывы

Как известно, многие клиенты, опасаясь быть обманутыми или столкнуться с низким качеством сервиса, полагаются на мнение других людей, лучше конечно знакомых лично или родственников. Но такое возможно далеко не всегда, в связи с чем начинаются поиски отзывов в Интернете. Ушлые СТО прекрасно это понимают и занимаются написанием хвалебных комментариев про самих себя. Более того, даже существуют маркетологи, занимающиеся написанием положительных отзывов за деньги. Главный совет в такой ситуации - ориентироваться не на обилие хороших отзывов, а на отсутствие плохих (чаще всего оставляемых реальными не довольными клиентами). Но вернёмся к DA VINCI.

СТО оперативного обслуживания, но без фанатизма

В современном мире самое ценное – это время. Но стараться сделать все как можно быстрее тоже неверно. В DA VINCI придерживаются принципа баланса между временем выполнения работ и их качеством.

«Умеренность служит надежной защитой от пороков», – писал да Винчи. И этот принцип тоже работает. Если в интересах качества ремонт автомобиля должен выполняться чуть дольше, клиенту обязательно расскажут, почему и для чего это нужно. А, чтобы даже самые сложные работы выполнялись максимально оперативно (без ущерба качеству), в сервисном центре выполняют следующее:

- распределяют заказы между мастерами в соответствии с их специализацией и способностями;

- постоянно контролируют загруженность оборудования;

- поддерживают запас наиболее востребованных запчастей на собственном складе;

- производят предварительную запись клиентов используя электронную очередь.

А еще автоматизация, прозрачность и комфорт

Никто не поспорит, что авторемонт – это прежде всего сфера услуг, поэтому вся деятельность сервисного центра должна быть ориентирована в первую очередь на комфорт клиента. В DA VINCI для этого есть все необходимое:

Удобная зона ожидания с телевизором, Wi-Fi, диванчиком и кофейным автоматом. Время здесь проходит действительно незаметно.

Панорамное окно в цехе по ремонту авто. Здесь каждый владелец может следить за тем, как выполняются работы.

Компьютерный контроль технологических процессов, снижающий вероятность брака, ошибок и затягивания сроков.

Таким образом, при обращении на СТО автовладелец полностью защищен от переплат и рисков повреждения электрики автомобиля. Все перечисленное, по мнению компании, и должно быть при ответственном подходе к любому делу.

Сотрудники DA VINCI искренне надеются, что скоро так будут работать все автосервисы Москвы и России, тогда о недоверии автомобилистов к автосервисам не будет и речи!