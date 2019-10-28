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Названы тарифы на проезд по новой трассе Москва - Петербург

09:53 28.10.2019
Фото с сайта avtodor-tr.ru
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Компания «Автодор» разрабатывает сетку тарифов для проезда легкового автомобиля по новой трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург, пишет газета «Известия».

Согласно предварительным расчетам, стоимость поездки в среднем составит от 1,3 до 2 тысяч рублей. Стоимость поездки Москва-Тверь составит 870 рублей в выходные дни, а поездки Тверь-Санкт-Петербург - 1150 рублей.

Отмечается, что на разных участках трассы стоимость может быть различной в зависимости от ее протяженности. На стоимость будут влиять также дни недели и наличие транспондера (устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки).

Дифференциация тарифов коснется только легковых автомобилей первой категории.

Скоростная автомобильная дорога М-11 проходит от МКАДа до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая протяженность составляет 669 километров. Планируется, что трасса будет полностью открыта в ноябре. Поездка по ней в среднем будет занимать порядка пяти с половиной часов

Темы: Платные автодороги в России
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Комментарии читателей
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28.10.2019, 15:22
Гость: мдэ....

2 000 плата за дорогу. 3 000 за бензин. Почти 6 часов сидеть за рулём, усталость и всё такое. Сапсан из центра одного города в центр другого стоит 3 300 на одного..... То есть эта дорога имеет смысл только для междугородных автобусов, а там и ценник другой. Интересно на кого это расчитано?
28.10.2019, 11:44
Гость: 1

Трасса построена на деньги государства, с мизерным частным вливанием для галочки. А вот деньги за проезд пойдут уже своим частникам.
28.10.2019, 10:38
Гость: Это наша

корова, и мы ее доим.
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