Названы тарифы на проезд по новой трассе Москва - Петербург

09:53

Компания «Автодор» разрабатывает сетку тарифов для проезда легкового автомобиля по новой трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург, пишет газета «Известия».

Согласно предварительным расчетам, стоимость поездки в среднем составит от 1,3 до 2 тысяч рублей. Стоимость поездки Москва-Тверь составит 870 рублей в выходные дни, а поездки Тверь-Санкт-Петербург - 1150 рублей.

Отмечается, что на разных участках трассы стоимость может быть различной в зависимости от ее протяженности. На стоимость будут влиять также дни недели и наличие транспондера (устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки).

Дифференциация тарифов коснется только легковых автомобилей первой категории.

Скоростная автомобильная дорога М-11 проходит от МКАДа до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая протяженность составляет 669 километров. Планируется, что трасса будет полностью открыта в ноябре. Поездка по ней в среднем будет занимать порядка пяти с половиной часов