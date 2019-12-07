В Москве пьяный водитель насмерть сбил трех пешеходов на тротуаре

12:58

В Москве водитель «Мазды» насмерть сбил трех стоящих на тротуаре пешеходов, а затем въехал в вестибюль станции МЦК «Окружная». Два человека получили травмы. Это произошло 7 декабря в 6.30 утра на Локомотивном проезде.

Как рассказали изданию «Подъём» в пресс-службе ГИБДД, водителю госпитализация после ДТП не потребовалась. Установлено, что в момент столкновения он был в нетрезвом состоянии.

По словам свидетелей происшествия, легковушка ехала на очень высокой скорости и не вписалась в поворот, после чего буквально вылетела на тротуар.

Как стало известно «Подъёму», 23-летний владелец Mazda Xedos 6 Сергей М. неоднократно нарушал ПДД, на него выписывались штрафы о несоблюдении разметки и превышении скорости более чем на 40 км/ч, этот автомобиль ранее участвовал в стритрейсинге. Скорее всего, в момент ДТП именно Сергей М. и был за рулём автомобиля, сбившего людей.

Около вестибюля станции до сих пор работают спецслужбы, передает телеканал ТВЦ. Оцеплена часть тротуара и проезжей части.

Момент аварии сняли камеры видеонаблюдения.

Фото с сайта pdmnews.ru