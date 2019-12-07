В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили. Это связано с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, пишет RT.
Информирование потребителей о количестве потребляемой энергии и топлива должно осуществляться с помощью этикетки энергоэффективности.
Это отдельный документ, который должен содержать информацию, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 км движения.
Для электромобилей в этикетке также необходимо уточнять, сколько электроэнергии будет потреблять этот транспорт и какой у него запас хода.
Этикетка энергоэффективности должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при его продаже и демонстрации, говорится в ГОСТе.
Стандарт распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т (за исключением тех, чей объём производства у изготовителя не превышает 2 тыс. единиц в год).
Новый ГОСТ вступает в силу 31 марта 2020 года.