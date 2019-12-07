]]>
]]>
Главная Авто Новости

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

14:00 7.12.2019
Автомобильная пробка
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили. Это связано с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, пишет RT.

Информирование потребителей о количестве потребляемой энергии и топлива должно осуществляться с помощью этикетки энергоэффективности.

Это отдельный документ, который должен содержать информацию, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 км движения.

Для электромобилей в этикетке также необходимо уточнять, сколько электроэнергии будет потреблять этот транспорт и какой у него запас хода.

Этикетка энергоэффективности должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при его продаже и демонстрации, говорится в ГОСТе.

Стандарт распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т (за исключением тех, чей объём производства у изготовителя не превышает 2 тыс. единиц в год).

Новый ГОСТ вступает в силу 31 марта 2020 года.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Росстандарт
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.12.2019, 17:03
Гость: ABCD

наш "Левша" настолько левый, что пока что научился превращать в нано частицы сотни миллиардов бюджетных денег.
07.12.2019, 17:02
Гость: ABCD

По сути это что то вроде "экологического сертификата", что как я полагаю даст властям предлог для очередного налога на машины, теперь уже "экологического". Продавая бензин отвратительного качества под видом высшего сорта, власти ещё второй раз хотят нажиться на этом.
То, что и электромобили попадают под раздачу- тут понятно. Они не потребляют бензина и по этому не приносят прибыль буржуазии РФ но прибыль то они должны в любом случае им приносить, значит придумают побор как электромобиль будет кормить буржуазию без бензина.
07.12.2019, 15:31
Гость: Можно еще

техпаспорт на каждое колесо.
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.