«Красивые» автомобильные номера будут продавать через портал госуслуг

15:10

«Красивые» автомобильные номера можно будет официально приобретать через портал госуслуг. Минэкономики уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

В беседе с RT директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев заявил, что «есть два вида: аукционная система и предварительная подготовка цены, уже выставленной на продажу».

По мнению Канаева, данное предложение может быть интересно как для обычных водителей, так и для тех, кто имеет автомобиль, но не управляет им.

«Идея абсолютно нормальна, доверие к ней есть. Тем более что там и аккредитацию, и аттестацию, всё можно проводить, и лицензию выдавать, кто это будет делать, то есть всё это под государственным контролем», - отметил Канаев.