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«Красивые» автомобильные номера будут продавать через портал госуслуг

15:10 20.01.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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«Красивые» автомобильные номера можно будет официально приобретать через портал госуслуг. Минэкономики уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

В беседе с RT директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев заявил, что «есть два вида: аукционная система и предварительная подготовка цены, уже выставленной на продажу».

По мнению Канаева, данное предложение может быть интересно как для обычных водителей, так и для тех, кто имеет автомобиль, но не управляет им.

«Идея абсолютно нормальна, доверие к ней есть. Тем более что там и аккредитацию, и аттестацию, всё можно проводить, и лицензию выдавать, кто это будет делать, то есть всё это под государственным контролем», - отметил Канаев.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
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20.01.2020, 18:19
Гость: 303

Азиатчина какая то. Можно ввести номера со стразами и продавать еще дороже
20.01.2020, 17:28
Гость: Время Ч.

Это для людей с заниженной самооценкой и повышенным самомнением.
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