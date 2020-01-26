Что нужно знать про подушки безопасности

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Особенности и виды подушек безопасности

Понятие подушки безопасности пришло в Россию не так давно и берет свои корни от английского выражения Supplementary Restraint System или SRS. Дословно обозначает систему пассивной безопасности в автомобиле. Довольно часто в английских текстах упоминается как airbag или SRS. Основная роль любой подушки безопасности - снижение скорости телодвижения пассажиров, снижении удара при возможном столкновении в аварийной ситуации.

Интересно! Самая первая форма Airbag получила патент ещё в 51 г. прошлого века, хотя вплоть до 70-х. годов это устройство условно так никто и не применял.

Особенность подушек безопасности

- Считается, что самой главной особенностью является принцип молниеносного действия. Цель одна - снизить по-максимуму скорость передвижения всех находящихся в этот момент в салоне. Обусловлен он подачей сигнала различных датчиков удара в кузове автомобиля. Далее информацию фиксирует электронный блок - именно его указания дают "старт" подушкам безопасности.

Для справки! Не забывайте про использование ремней безопасности. Статистика ДТП показала:в комплексе с подушками безопасности эта совокупная система защиты куда эффективней.

Виды подушек безопасности

В зависимости от того, где размещается подушка безопасности, ей присваивается тот или иной вид:

1. Фронтальный вид, который берет свое начало от Mercedes-Benz. Располагаются рядом с водителем и пассажиром, то есть, передних кресел авто;

2. Боковые подушки безопасности. Молодой вид защиты, появился который в 94 году у компании Volvo. В их компетенции защита тела в случае удара сбоку. Обычно их можно найти прикрепленными к спинке переднего сиденья. Реже их можно увидеть монтированными к задним сиденьях машины.

3. Головные или "шторки" - им отведена миссия защиты головы человека при ударе сбоку. Расположение зависит от того, что предусмотрено у производителя. Эти подушки можно встретить и между стойками, также и в передней, и задней области крыши.

4. Коленные подушки защищают голени и колени непосредственно водителя. Находятся они под бардачком.

5. Только лишь в 2009 году свет увидела центральная подушка безопасности. Разработчиком выступил концерн Toyota, заботившийся таким образом обезопасить пассажиров от вторичных повреждений при боковом ударе. Местонахождение как в подлокотнике на переднем ряде, так и центре спинки, но уже заднего кресла.

Подлежат ли подушки безопасности ремонту

- Ремонтоспособность зависит от степени повреждения, срока эксплуатации. Иногда нет смысла затрачиваться на починку, проще выбрать новую и качественную защиту в авто.

Где купить подушки безопасности

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И помните! Безопасность на дорогах превыше всего.