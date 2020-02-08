Автокод.ру - удобный сервис для проверки автомобилей

21:17

Купить в наши дни подержанный автомобиль в целом легко и просто

На выбор огромное количество транспортных средств, отличающихся годом выпуска, пробегом, маркой, моделью, ценой и иными параметрами. Сложно выбрать из этого разнообразия хорошее транспортное средство. Все дело в том, что на рынке много автомобилей в плачевном состоянии, а также находящихся в залоге и не только. Чтобы не стать обладателем проблемного железного коня, рекомендуется проверить его перед приобретением. С этой целью использовать сервис "Автокод", работающий в онлайн режиме. Благодаря ему можно узнать максимум информации о любой машине, зарегистрированной на территории нашей страны.

Проверка транспортного средства посредством сервиса

Открыв сайт сервиса, пользователь увидит поле, в которое следует ввести VIN номер, государственный номер или номер кузова. Далее кликнуть по кнопке "Проверить авто". Отчет будет сформирован за несколько секунд. Для его получения нужно будет внести небольшую плату.

Информация, содержащаяся в отчете

Автокод собирает максимум сведений, используя для этой цели различные базы, в том числе и закрытую базу ГИБДД. Благодаря этому отчет содержит исчерпывающую информацию о машине, а именно:

- количество владельцев;

- пробег транспортного средства;

- ограничения на регистрацию, в том числе и нахождение в залоге;

- участие авто в ДТП и другие.

Всего перечисленного будет достаточно, чтобы понять, стоит ли становиться новым владельцем авто или нет. При одновременной оплате нескольких проверок пользователь может рассчитывать на скидку.

Несколько весомых преимуществ сервиса "Автокод"

Несмотря на свою простоту, сервис помог подобрать хороший автомобиль многим соотечественникам. Выбрать именно его для получения отчета о транспортном средстве рекомендуется по нескольким причинам. Среди них актуальная информация, круглосуточная работа, надежные источники, возможность использования сервиса с различных устройств, а также приемлемая цена услуги. "Автокод" используется многими страховыми компаниями. Если в отчете будут указаны недостоверные сведения, то сервис обязуется возместить нанесенный ущерб.

Внести оплату за услугу можно несколькими способами. Если остались какие-либо вопросы, то уточнить их можно по телефону, который находится на главной странице сервиса. Поддержка проконсультирует вас по всем возникшим вопросам.