Как продлить срок службы колесных дисков

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В отличие от пластмассовых колпаков, колесные диски нужны нужны не для того, чтобы машина красиво смотрелась, они фиксируют шины

Впрочем, эстетические функции в них тоже заложены. Но если колесные диски деформированы или потрескались, то далеко на такой машине не уедешь.

По данным компании remontdiskov.ru, деформация одного из колесных дисков является одной из самых распространенных причин для обращения в сервис. Деформацию диска самостоятельно исправить не получится, для этого нужен калибровочный стапель и гидравлический пресс.

Характеристики автомобильных дисков

Диски покупаются для конкретной модели автомобиля. Воспользовавшись каталогом, можно узнать какие именно подходят. Из этого следует, что исправлять деформацию нужно тоже точно по типоразмерам. Кроме размеров, диски отличаются способом изготовления, они бывают

- штампованными (самые дешевые и наименее прочные);

- литыми (отлиты из более легких и прочных сплавов);

- кованые диски (самые дорогие, изготавливаются целиком при помощи горячей штамповки).

Обод и лицевую часть штампованных дисков изготавливают отдельно, а потом соединяют сваркой и окрашивают. Основной материал - сравнительно мягкая сталь. Как следствие, такие диски деформируются чаще всего. Но и править такие диски проще - гидравлический пресс справляется с восстановлением диска без нагрева, как правило, необходимого для правки литых и кованых дисков.

Покраска отремонтированных дисков

Красят диски не только для красоты. Правильная покраска продлевает срок службы любого диска, а штампованные диски без покраски могут и сезона не протянуть. Место сварки в буквальном смысле притягивает коррозию, а сталь дисков менее устойчива к агрессивной среде.

При деформации диска повреждается и слой краски, а значит надо перекрашивать. Красят диски порошковой краской минимум в 3 этапа:

- наносится антикоррозийный грунт;

- наносится краска выбранного цвета;

- наносится защитный лак.

Порошковая краска равномерно ложится на диски. При такой покраске все 4 (или более) диска будут одного цвета. После такого окрашивания грунтовка, краска, лак и металл соединяются на молекулярном уровне. Это продлевает срок окрашивания.

Покраска дисков без ремонта

По желанию, диски можно покрасить и если в этом нет особой необходимости. Можно покрасить диски в яркий вызывающий цвет или, напротив, обновить их, сделав серебристо-стального цвета.

Некачественно покрашенные диски быстрее разрушаются от коррозии. Они теряют прочность, а значит быстрее деформируются. А значит их придется чинить, а потом все равно красить.