Сергей Переслегин: «Проблема не в том, что дети перегружены, – проблема, что они перегружены имитацией!»

17:51 24.08.2025

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе поднял тему чрезмерной нагрузки на школьников из-за домашнего задания. Проблему, по его словам, власти признают

Тем более что для его выполнения ученики активно начали пользоваться новыми технологиями. Однако пока никаких альтернатив не выработано. Сильно ли перегружены школьники? Нужно ли отменять «домашку» в текущем виде? Стоит ли менять подходы к обучению в эпоху искусственного интеллекта? «БИЗНЕС Online» отвечает российский литературный критик и публицист, историк, футуролог Сергей Переслегин.

На самом деле вопрос о перегрузке школьников достаточно неочевидный. С одной стороны, совершенно точно, что школьники перегружены. С другой — бо́льшая часть этой перегрузки является абсолютно искусственной. В принципе, люди могли бы получить точно такое же образование с такими же, если не лучшими, знаниями за гораздо меньшее время, теряя при этом гораздо меньше сил. Надо сказать с самого начала, что в России, по сути, нет системы образования.

Я говорю это настолько жестко, потому что система образования — это прежде всего образовательный канон. А именно четкие ответы на вопросы «кого учим?», «чему учим?», «за какие сроки учим?», «кто учит?» и «зачем учит?». Ни на один из этих вопросов системы образования ответов нет. В этой ситуации образование становится все более и более формальным. А будучи формальным, оно все больше и больше занимает времени, ибо в любой ситуации тебе нужно продемонстрировать не понимание предмета, не умение пользоваться им в жизни, а некоторый формальный набор знаний. А на это придется потерять массу времени и учителям, и ученикам.

Советская школа в этом отношении имела четкую цель образования — создание сознательных тружеников и подготовку кадров для науки. Но даже в советской системе была проблема, связанная с тем, что каждый из учителей был склонен считать свой предмет единственным и его абсолютно не беспокоил вопрос, сколько времени ученик будет тратить на владение его предметом и сможет ли он это время найти с учетом существования других предметов.

Так вот, сейчас эта проблема стала гораздо более жесткой по той простой причине, что бо́льшая часть образования оказывается имитационным, а имитацию приходится учить наизусть, в отличие от реальных знаний, которые можно вполне получить очень быстро, поняв основные закономерности, как это работает.

Что касается домашних заданий. Гроссмейстер Зигберт Тарраш жил в конце XIX века и окончил гимназию в Германии с отличием. Потом окончил университет и работал врачом, кроме того что был гроссмейстером всю жизнь. В школе у него были неприятности. «Я считал, — говорил он, — что домашнее задание абсолютно не нужно нормально учащемуся человеку, но у учителей по этому поводу было другое мнение». Я к тому, что этому спору, по крайней мере, 150 лет. Обе стороны имеют вполне реальные аргументы за и против. «За» заключается в том, что на домашнее обучение можно отдать довольно много материала и не тратить на него времени в школе. На эту тему, правда, можно сказать, что тогда и вообще все образование можно отдать на дом, а не тратить на него время в школе. Откровенно говоря, если человек должен учиться в школе от 6 до 8 часов и при этом заниматься еще и дома, то это означает, что что-то организовано неправильно.

Подчеркну: проблема не в том, что дети перегружены, а в том, что они в значительной мере перегружены имитационной деятельностью и имитационной учебой. В отношении домашнего задания это выглядит еще более ясно. Когда учились в школе мои дети (им сейчас в районе 35), мне самому приходилось ходить в школу и объяснять ситуацию, что я запрещаю им дома писать от руки то, что компьютер может распечатать. Ибо человек для этого изобрел компьютер!

Когда говорят, что школьники не должны при подготовке домашних заданий использовать искусственный интеллект, мне хочется задать вопрос: а зачем тогда его человечество вообще изобрело? Кому он тогда нужен, если его даже в школе использовать нельзя? Да, я понимаю, оценивать тексты, сделанные искусственным интеллектом, нужно совершенно по-другому. Надо выяснить, смог ли школьник, работая с ИИ, внести в текст смысл и содержание. А это проверить гораздо тяжелее, нежели проверить формальное соответствие теме, как это было раньше. С такой точки зрения искусственный интеллект позволяет быстро делать домашние задания. Если искусственный интеллект работает в симбиозе тесного взаимодействия с интеллектом ребенка, то он даст ему очень много — гораздо больше, чем его самостоятельная подготовка. Но тогда проверять это нужно по-другому. И сами задачи для домашнего задания, цели надо ставить совершенно по-другому. И кстати, проверять их тоже должны учитель вместе с искусственным интеллектом. В этом случае система будет работать вполне адекватно и нагрузка на школьников резко упадет.

Нужно ли вообще исключить домашние задания? В принципе, я бы сказал, что скорее да, чем нет. В современной имитационной школе точно да. В идеальной школе, существующей в нашем воображении, можно думать о том, в какой ситуации и какие домашние задания могут оказаться нелишними и невредными, но это совершенно другой разговор и отдельная тема.

И кстати, даже в этом случае я перевел бы домашнее задание из официальной школьной программы в программу нешкольную, кружковую, клубную. Кружок может вам дать домашнее задание, поскольку вы идете в кружок добровольно и добровольно выбираете это направление для своего развития. В такой ситуации это будет работать вполне адекватно.