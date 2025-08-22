В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода

В секторе Газа впервые объявлено состояние катастрофического голода, говорится в совместном сообщении агентств и гуманитарной организации системы ООН, пишет РИА Новости.

"Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить", — говорится в докладе, который публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций.

Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым ООН как высшая, пятая фаза по ККС. Еще 1,14 миллиона человек на этой территории окажутся в состоянии чрезвычайной ситуации, а еще 396 тысяч — в состоянии кризиса.

Подчеркивается, что ситуация в Газе характеризуется ростом числа смертей, связанных с голодом и резким падением уровня потребления продуктов питания.

МИД Израиля отверг доклад ООН, назвав его сфабрикованным и подогнанным под интересы ХАМАС. В ведомстве отметили, что с начала войны в сектор Газа въехало более ста тысяч грузовиков с гуманитарной помощью, а в последние недели ее массовый поток привел к резкому падению цен на продукты на местных рынках.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.08.2025, 00:30
    Гость: Гость

    Ну вот это реальный пример того, как создаётся искусственный голод. Главное здесь - лишить людей мобильности, то есть никого никуда не выпускать. Что-то подобное будет происходить, когда закроют города. Без автомобиля вы точно далеко не уйдете, а значит согласитесь на все что угодно ради куска хлеба...

  2. 22.08.2025, 22:32
    Гость: при СССР подобного быь не могло

    А Россия, которая считает себя продолжательницей СССР пролепетала,то надо эвакуировать из Газы наших типа граждан, вернее гражданок.Которые вышли замуж за палестинцев.

  3. 22.08.2025, 22:26
    Гость: пешите исчо, Jeff -На фоне войны в секторе Газа в Европе ре

    антисемитизм, достигнув уровня, невиданного со времен Второй мировой, заявляет издание theins.ru.

    Во Франции в 2024 г зафиксировано 1570 антисемитских актов, из них 106 — с физическим насилием, что стало рекордным показателем за десятилетие. В 2023 г таких инцидентов было 1600, причем 1200 пришлись на октябрь-декабрь после атаки ХАМАС 7 октября. Для сравнения: за тот же период 2022 года произошло 107 случаев.

    Еврейская община Франции (насчитывающая 440 тысяч человек) сталкивается с угрозами регулярно. В мае 2023 г синагога в Руане пострадала от поджога, в начале года — от вандализма с нарисованными свастиками. Опрос Представительного совета еврейских учреждений Франции выявил: 12% местных видят отъезд евреев позитивным (в 2020-м этот показатель составлял всего 6%), среди молодежи до 35 лет — 17%. 14% молодых симпатизируют группировке ХАМАС.

    В Германии (сейчас проживает 120 тысяч евреев) с октября по декабрь 2023 года произошло 2200 антисемитских преступлений, для сравнения: в 2024 году — 4500.

    В Нидерландах в 2023 году — 154 инцидента (в 2022-м — 69).

    В Австрии за октябрь-декабрь 2023 г — 1147 случаев, рост был более чем на 400% к 2022 г.

    В Швейцарии в 2023 году — 155 актов (в 2022-м — 77).

    В Дании за тот же год — 121 случай (в 2022-м — 44).

    По всей Европе, согласно исследованиям, 46% людей верят в антисемитские стереотипы, 40% молодежи считают евреев ответственными за большинство вспыхивающих войн (среди возраста 50+ поддерживающих эти слухи 29%

  4. 22.08.2025, 22:14
    Гость: Граждонин не в ярофатке

    Цитата:- «В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода».
    И что? Сделали правильный вывод? Отпустить остатки еврейских заложников от 07.10.2023 ?
    Да нет. Наши палестинские бабы плодовиты- ещё нарожают, взамен умерших от, как там в заголовке- «от катастрофического голода», но заложников захваченных тогда в колхозах (кибуцах) не отпустим.
    Подпись:- небритый лауреат Нобелевской премии мира Ясир Арафат.

  5. 22.08.2025, 21:44
    Гость: Вот он,звериный оскал Международного Права НЕТ

    СШАМи Израиль творят что хотят, остальные, в т.ч. и великие, хвосты поджали,
    тихо потяФкивают ай, как нехорошо, выражают озабоченность и смотрят в рот престарелому американскому ковбою.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
FT узнала о готовности Путина заморозить конфликт
Стало известно одно из требований Путина по Украине на встрече с Трампом
«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с сентября
Дональд Трамп
Трамп не будет участвовать во встрече Путина и Зеленского
Избранное
Почему не горят леса Белоруссии
Septeria «Пуля» (интернет-сингл)
Kulak «Шторм»
«Громыка» посвятил песню грядущим выборам
«Алиса» подготовила поклонников к Великому Посту концертом в Горбушке
Talleron «Head Hunter»
Catharsis: «Мы не отказывались от международного рынка, а просто сместили приоритеты»
LASCALA «Против ветра» (интернет-сингл)
«Моральный кодекс» показал свадебную песню
Лидерство и требовательность: должен ли лидер быть требовательным?
Беz Б feat. Читмил «Ребята с нашего двора» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации