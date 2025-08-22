В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода

19:27 22.08.2025

В секторе Газа впервые объявлено состояние катастрофического голода, говорится в совместном сообщении агентств и гуманитарной организации системы ООН, пишет РИА Новости.

"Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить", — говорится в докладе, который публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций.

Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым ООН как высшая, пятая фаза по ККС. Еще 1,14 миллиона человек на этой территории окажутся в состоянии чрезвычайной ситуации, а еще 396 тысяч — в состоянии кризиса.

Подчеркивается, что ситуация в Газе характеризуется ростом числа смертей, связанных с голодом и резким падением уровня потребления продуктов питания.

МИД Израиля отверг доклад ООН, назвав его сфабрикованным и подогнанным под интересы ХАМАС. В ведомстве отметили, что с начала войны в сектор Газа въехало более ста тысяч грузовиков с гуманитарной помощью, а в последние недели ее массовый поток привел к резкому падению цен на продукты на местных рынках.