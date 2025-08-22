В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода
В секторе Газа впервые объявлено состояние катастрофического голода, говорится в совместном сообщении агентств и гуманитарной организации системы ООН, пишет РИА Новости.
"Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить", — говорится в докладе, который публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций.
Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым ООН как высшая, пятая фаза по ККС. Еще 1,14 миллиона человек на этой территории окажутся в состоянии чрезвычайной ситуации, а еще 396 тысяч — в состоянии кризиса.
Подчеркивается, что ситуация в Газе характеризуется ростом числа смертей, связанных с голодом и резким падением уровня потребления продуктов питания.
МИД Израиля отверг доклад ООН, назвав его сфабрикованным и подогнанным под интересы ХАМАС. В ведомстве отметили, что с начала войны в сектор Газа въехало более ста тысяч грузовиков с гуманитарной помощью, а в последние недели ее массовый поток привел к резкому падению цен на продукты на местных рынках.
Ну вот это реальный пример того, как создаётся искусственный голод. Главное здесь - лишить людей мобильности, то есть никого никуда не выпускать. Что-то подобное будет происходить, когда закроют города. Без автомобиля вы точно далеко не уйдете, а значит согласитесь на все что угодно ради куска хлеба...
А Россия, которая считает себя продолжательницей СССР пролепетала,то надо эвакуировать из Газы наших типа граждан, вернее гражданок.Которые вышли замуж за палестинцев.
антисемитизм, достигнув уровня, невиданного со времен Второй мировой, заявляет издание theins.ru.
Во Франции в 2024 г зафиксировано 1570 антисемитских актов, из них 106 — с физическим насилием, что стало рекордным показателем за десятилетие. В 2023 г таких инцидентов было 1600, причем 1200 пришлись на октябрь-декабрь после атаки ХАМАС 7 октября. Для сравнения: за тот же период 2022 года произошло 107 случаев.
Еврейская община Франции (насчитывающая 440 тысяч человек) сталкивается с угрозами регулярно. В мае 2023 г синагога в Руане пострадала от поджога, в начале года — от вандализма с нарисованными свастиками. Опрос Представительного совета еврейских учреждений Франции выявил: 12% местных видят отъезд евреев позитивным (в 2020-м этот показатель составлял всего 6%), среди молодежи до 35 лет — 17%. 14% молодых симпатизируют группировке ХАМАС.
В Германии (сейчас проживает 120 тысяч евреев) с октября по декабрь 2023 года произошло 2200 антисемитских преступлений, для сравнения: в 2024 году — 4500.
В Нидерландах в 2023 году — 154 инцидента (в 2022-м — 69).
В Австрии за октябрь-декабрь 2023 г — 1147 случаев, рост был более чем на 400% к 2022 г.
В Швейцарии в 2023 году — 155 актов (в 2022-м — 77).
В Дании за тот же год — 121 случай (в 2022-м — 44).
По всей Европе, согласно исследованиям, 46% людей верят в антисемитские стереотипы, 40% молодежи считают евреев ответственными за большинство вспыхивающих войн (среди возраста 50+ поддерживающих эти слухи 29%
Цитата:- «В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода».
И что? Сделали правильный вывод? Отпустить остатки еврейских заложников от 07.10.2023 ?
Да нет. Наши палестинские бабы плодовиты- ещё нарожают, взамен умерших от, как там в заголовке- «от катастрофического голода», но заложников захваченных тогда в колхозах (кибуцах) не отпустим.
Подпись:- небритый лауреат Нобелевской премии мира Ясир Арафат.
СШАМи Израиль творят что хотят, остальные, в т.ч. и великие, хвосты поджали,
тихо потяФкивают ай, как нехорошо, выражают озабоченность и смотрят в рот престарелому американскому ковбою.