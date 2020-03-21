Электроэнцефалография - для чего нужна справка ЭЭГ в ГИБДД в 2020 году

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ЭЭГ это процедура обследования головного мозга. Исследования проводятся на оборудовании отечественного и зарубежного производства

В ходе исследований можно выявить наличие опухолей, поражения нервной системы, эпилепсию и другие нарушения мозга. При выявленных отклонениях на ранних стадиях, у пациентов есть возможность начать качественное лечение путём терапии, чтобы продолжить здоровый образ жизни.

Cправка о прохождении ЭЭГ для ГИБДД в 2020 году

В связи с учащёнными случаями ДТП по вине водителей с проблемами здоровья, появилась необходимость получения дополнительной медицинской справки ЭЭГ для комиссии. Поэтому, законодательство внесло правки на управление транспортным средством по некоторым категориям при получении и продлении водительского удостоверения в ГБДД.

Как проводится процедура

Для водительской комиссии нужно пройти ЭЭГ, чтобы получить справку. После предварительной подготовки, пациент заходит в кабинет, где начинается поэтапное проведение процедуры:

1. Врач усаживает пациента на стул не далеко от оборудования с монитором.

2. На голову надевается сетчатая шапочка из силиконовых волокон, к которым прикрепляют специальные электроды.

3. Специалист включает прибор, после этого на мониторе высвечивается работа мозга в виде импульсивных волн, которые быстро фиксируются.

4. На бумажный носитель проводится распечатка результатов снятия биоэлектрической активности головного мозга.

5. Квалифицированный врач функциональной диагностики проводит расшифровку этих результатов.

Весь процесс занимает не более 30 минут, затем пациент получает результат, с которым идёт к терапевту за заключением о состоянии своего здоровья.

Значимость электроэнцефалограммы в выявлении эпиактивности у взрослых

Выявление нарушений головного мозга, признаков эпилепсии, можно при прохождении обследования ЭЭГ. Этот метод диагностики, помогает определить в каком состоянии находится нервная система, предупреждает появление эпилептических припадков. После тщательных проверок врач быстро устанавливает точный диагноз.

Для каких категорий необходимо исследование

По новому законодательству, без прохождения ЭЭГ вы не сможете управлять транспортным средством профессиональных категорий C и D. Остальные водители категорий A и B могут пройти обследование головного мозга по желанию, но не в обязательном порядке.

Подготовка для комиссии на водительское удостоверение

Перед проведением ЭЭГ требуется подготовиться:

- За 3 дня до прохождения обследования прекращается приём лекарственных препаратов, которые действуют на мозг и психику.

- Следует исключить горячительные напитки, пиво, кофе, крепкий чай. Также необходимо отказаться от сладостей и шоколада.

- Волосяной покров головы должен быть чистым, для этого используется специальный гель для ЭЭГ.

- Перед проведением анализа нужно плотно поесть.

- Следует воздержаться от курения за 6 часов до обследования.

Перед походом в кабинет функциональной диагностики, снимите все аксессуары с волос, включая украшения. Постарайтесь создать ровное дыхание, устранить нервозность и привести свой организм в спокойное состояние. При правильной предварительной подготовке, врачи смогут получить точные результаты обследования. Водительская комиссия помогает обнаружить изменения и отклонения не только головного мозга, но и организма в целом.

Интерпретация и расшифровка врачом результатов обследований

Расшифровку электроэнцефалограммы результатов обследования головного мозга проводит врач функциональной диагностики, который сможет разграничить наличие изменений. Квалифицированный врач невролог из полученных данных какие нарушения были выявлены, сделает интерпретацию заключения. Это поможет правильно назначить лечение конкретному пациенту.

Где в Хабаровске сделать обследование

ЭЭГ обследование можно пройти в Хабаровском Медицинском Центре "Аист" в отделении функциональной диагностики. Основные преимущества центра:

- Современное дорогое оборудование, которое способно на ранних стадиях сделать анализ по отклонениям работы головного мозга взрослым и детям.

- Наличие квалифицированного врача нейрофизиолога и других опытных медицинских специалистов.

- Быстрое получение результатов на руки.

- Стоимость услуг достаточно доступная от ЭЭГ 900 рублей.

Приём пациентов ведётся строго по предварительной записи. Чтобы точно узнать сколько стоит ЭЭГ головного мозга для комиссии, можно проконсультироваться с администратором центра по номеру телефона + 7 (4212) 61-56-97, или посмотреть на сайте в прейскуранте. Специалисты смогут вас принять в назначенное время с 9 утра до 20 вечера, ежедневно и без выходных дней.