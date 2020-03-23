Правительство отказалось останавливать систему «Платон» из-за коронавируса

15:29

20 марта в правительстве состоялось обсуждение вопроса о приостановке работы системы по взиманию платы за проезд большегрузов «Платон». Обсуждение прошло под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

«Вопрос о приостановке системы "Платон" был отвергнут [во время обсуждения]. Система является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса», - цитирует ТАСС слова источника, близкого к обсуждению.

Напомним, приостановить работу «Платона» просили Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и Союз транспортников России (СТР). В правительство было направлено совместное письмо, в которой содержалась просьба о рассмотрении пакета мер для поддержки автомобильных перевозчиков. В частности предлагалось, остановить работу «Платона» с апреля текущего года до 2022 года и ввести мораторий на транспортный налог на период 2020-2021 годы.

Временная отмена госсистемы позволила бы снизить издержки, связанные с транспортировкой продуктов питания и товаров первой необходимости.

Также отмечается, что на сложную ситуацию, возникшую в связи с коронавирусом, накладываются и ранее накопившиеся проблемы в секторе автомобильных перевозок, вызванные регулярным ростом налоговых и неналоговых платежей.

Например, в сообщении отмечается, что за последние 4 года ставка акциза для дизельного топлива увеличилась более чем в 2,5 раза (с 2,9 руб. до 7,5 руб. за 1 литр), стоимость дизельного топлива выросла на 35,4% (с 35,6 руб. до 48,2 руб. за 1 литр), размер утильсбора на седельные тягачи полной массой 12-20 тонн вырос в 3,9 раза (с 220,5 тыс. руб. до 850,5 тыс. руб), введен дополнительный утильсбор для прицепной техники в размере 96 000 рублей, а тариф госсистемы «Платон» вырос на 44% (с 1,53 руб./км до 2,20 руб./км). С 2019 года также был отменен льготный порядок исчисления транспортного налога, который был предусмотрен федеральным законом от 3 июля 2016 года (№ 249-ФЗ).