В России нефтяники стали продавать бензин в убыток

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Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, пишет РБК со ссылкой на гендиректора агентства "Аналитика товарных рынков" Михаила Турукалова.

По его словам, компании получают чистый убыток около 2,3 тысячи рублей на тонну бензина АИ-92. С 13 по 19 апреля цена этой марки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11 процентов, или 4,2 тысячи рублей. В минувший понедельник, 20 апреля, АИ-92 продавали по 35,77 тысячи рублей за тонну в европейской части России.

При этом, издержки компаний, в которые входят акциз, выплаты в бюджет по демпферу, НДС и НДПИ составляют 38,07 тысячи рублей. Из-за этого и возникла убыточная ситуация.

В понедельник, 20 апреля, майские фьючерсы на американскую нефть марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Позже цена нефти WTI вернулась к положительному значению. Цены на июньские поставки черного золота марки Brent 20 апреля опускались до 25,38 доллара за баррель.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Базой отсчета взяли октябрь 2018 года. Для России и Саудовской Аравии в качестве точки отсчета решили взять 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23 процентов, 18 процентов и 14 процентов соответственно.

На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу лишь на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.