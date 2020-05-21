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В России начали продавать бензин в рассрочку

11:57 21.05.2020
АЗС
© KM.RU, Илья Шабардин
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В России впервые появилась возможность покупать бензин и дизельное топливо в рассрочку.

Сервис был запущен Benzuber, Visa и Финансовой группой БКС.

Приложение работает как с безоператорными АЗС, так и со станциями, на которых работает заправщик. При этом автовладелец может не покидать свое транспортное средство и не контактировать с кассиром или терминалом самообслуживания.

Оплатить топливо без процентов можно в течение двух недель, а максимальная сумма составляет 15 тысяч рублей (примерно 300-350 литров АИ-92). Если покупатель не успеет рассчитаться в течение 14 дней, то рассрочка автоматически превращается в кредит со ставкой в 59% годовых и дополнительно начисляется штраф в размере 20% годовых.

Отмечается, что в настоящее время данной функцией можно воспользоваться примерно на 4000 заправочных станций, но к концу года их количество обещают увеличить. При этом подчеркивается, что речь идет только о независимых АЗС, которые не принадлежат крупным компаниям, например, «Газпром» или «Лукойл».

При этом экономист Василий Колташов в интервью Накануне.ru рассказал, что запуск продажи топлива в рассрочку указывает на кризис в отрасли и снижение доходов населения.

«На протяжении многих лет глобального кризиса, начиная с 2008 г., у нас действовал нехитрый закон: мировые цены на нефть падают, рубль падает к доллару, и бензин в России дорожает. То, что он сейчас не подешевел, на фоне рекордно низких цен на нефть, опять же связано с падением спроса. Нефтяники и нефтепроизводители не получили возможность компенсировать свои потери на внутреннем рынке, хотя бы частично. Продажа бензина и дизельного топлива в рассрочку говорит о том, что "деньги спрятались" - так говорили первые исследователи экономического кризиса в XIX веке», - заявил Колташов.

Также напомним, что ранее в России уже начали продавать продукты питания в рассрочку и лекарства в кредит.

Темы: Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Автоновости
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Комментарии читателей
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21.05.2020, 18:03
Гость: blog2038,.

"В России начали продавать бензин в рассрочку"
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Не понял, в РФ нет кредитных карточек?
21.05.2020, 15:41
Гость: фёдор

Да уж с таким бизнесом и враги не нужны,свои добьют,но виновата точно америка.
21.05.2020, 15:11
Гость: Аnton

В Бостоне бензин подешевел в этом году на доллар за галлон,сейчас стоит 1.67$ за 3.8 литра.Не все так плохо в США. И новый кар сейчас можно купить с большой скидкой до 5.тысяч$ перед праздником.
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