Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома

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Кабмин принял решение выделить на поддержку отечественной автомобильной отрасли 25 миллиардов рублей. Об этом 21 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента выделим 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Из них 5 миллиардов рублей направим на закупку автомобилей скорой помощи», - сказал глава правительства.

Он добавил, что власти будут и дальше поддерживать отрасли и компании, которые понесли большой ущерб на фоне пандемии коронавируса.

По информации «Газета.ру», в апреле 2020 года доходы автомобильных компаний в России сократились на 60% по сравнению с апрелем 2019-го. Если оценивать с начала года, то за первые четыре месяца автокомпании выручили 648,45 миллиарда рублей. Это на 1,2% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Как отмечает издание, в прошлом месяце в стране было продано всего 53,3 тысячи машин.