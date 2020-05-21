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Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома

14:43 21.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Кабмин принял решение выделить на поддержку отечественной автомобильной отрасли 25 миллиардов рублей. Об этом 21 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента выделим 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Из них 5 миллиардов рублей направим на закупку автомобилей скорой помощи», - сказал глава правительства.

Он добавил, что власти будут и дальше поддерживать отрасли и компании, которые понесли большой ущерб на фоне пандемии коронавируса.

По информации «Газета.ру», в апреле 2020 года доходы автомобильных компаний в России сократились на 60% по сравнению с апрелем 2019-го. Если оценивать с начала года, то за первые четыре месяца автокомпании выручили 648,45 миллиарда рублей. Это на 1,2% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

Как отмечает издание, в прошлом месяце в стране было продано всего 53,3 тысячи машин.

Темы: Коронавирус, Авто, Легковые автомобили
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Комментарии читателей
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21.05.2020, 17:40
Гость: да-да

на поддержку иностранного автопрома в России. Антирусское лобби российских либерал-космополитов давно уже не ощущают страну как свою. Все бюджетные народные деньги перенаправляются космополитами как помощь иностранным фирмам, финансовым аферистам и воровской сырьевой олигархии космополитов, они лже-либералы. При этом народ зомбируют сказками про глубинное суверенное государство, про духовные скрепы и про патриотизм. Геббелься от великого удивления смотрит на происходящее.
21.05.2020, 17:03
Гость: Вперед

Это хорошо, что идет поддержка совместных предприятий. Без неё все может развалиться, как в 90е.
21.05.2020, 16:46
Гость: Евгений В

Страна дураков.
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