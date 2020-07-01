ГИБДД хочет запретить каршеринг для нарушителей ПДД

11:10

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД пользоваться услугами каршеринга. По его словам, рост популярности данной услуги привел к увеличению числа ДТП.

«Увеличение количества каршерингового транспорта закономерно привело к тому, что в ДТП лица, управляющие прокатными автомобилями, стали попадать чаще. Среднестатистический портрет таких нарушителей - молодой водитель, который в силу возраста или небольшого опыта управления автомобилем считает, что «обезличенный» автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме», - рассказал Черников в интервью газете «Аргументы и факты».

По мнению главы ведомства, необходимо повышать требования к клиентам каршеринга, например, путем запрета пользоваться арендованным автомобилем, если ранее водитель неоднократно был замечен в противоправном поведении.

Также он предложил создавать специальные базы данных, а при необходимости отправлять в Госавтоинспекцию запросы для проверки клиентов на предмет наличия грубых нарушений ПДД или лишения прав управления транспортным средством.