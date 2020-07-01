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ГИБДД хочет запретить каршеринг для нарушителей ПДД

11:10 1.07.2020
Фото с сайта pixabay.com

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД пользоваться услугами каршеринга. По его словам, рост популярности данной услуги привел к увеличению числа ДТП.

«Увеличение количества каршерингового транспорта закономерно привело к тому, что в ДТП лица, управляющие прокатными автомобилями, стали попадать чаще. Среднестатистический портрет таких нарушителей - молодой водитель, который в силу возраста или небольшого опыта управления автомобилем считает, что «обезличенный» автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме», - рассказал Черников в интервью газете «Аргументы и факты».

По мнению главы ведомства, необходимо повышать требования к клиентам каршеринга, например, путем запрета пользоваться арендованным автомобилем, если ранее водитель неоднократно был замечен в противоправном поведении.

Также он предложил создавать специальные базы данных, а при необходимости отправлять в Госавтоинспекцию запросы для проверки клиентов на предмет наличия грубых нарушений ПДД или лишения прав управления транспортным средством.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости, ГИБДД России
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Комментарии читателей
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01.07.2020, 14:49
Гость: Оллес

Этот мошеннический шеринг надо ЗАПРЕТИТЬ в принципе.
01.07.2020, 12:39
Гость: gvozd

созадание всех этих ментовских база данных Незаконно - это Внесудебная расправа называется и ограничение в гражданских правах, создание Категорий граждан в стране.
очередной пример того, что именно недемократическое законотворчество исполнительных властей - одна из главных проблем в рф.
01.07.2020, 12:35
Гость: Стесняюсь спросить

Каршеринг.... А по-русски никак? Может мне пойти на курсы английского языка, чтобы понимать современный русский? Не?
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