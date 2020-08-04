Выбираем автосалон для покупки автомобиля

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Выбрать автомобильный салон для покупки машины не составит труда - огромное количество точек по продаже авто распространилось не только в крупных городах, но и в небольших

Большинство покупателей, которые приобретают первый автомобиль, даже не догадываются о том, что дилерский рынок сегодня полон мошенниками. Чтобы грамотно выбрать автомобильный салон для дальнейшей покупки авто, необходимо обратить внимание на несколько факторов. О них - далее.

Стоимость автомобиля

Автомобиль имеет определенную цену. Если в салоне дилер предлагает опции, которые увеличивает его стоимость на сотни тысяч рублей, то это одно дело. Если же без этих опций продажа автомобиля невозможно, то от услуг такого дилер лучше отказаться. При посещении салона дилер не навязывает дополнительные услуги и оборудование? Это отличный знак - с таким салоном можно работать. Смотрите также каталог новых авто - там можно найти много полезной информации, касательно комплектаций.

Поиск дилера

Чтобы найти авторизованного дилера необходимо открыть сайт производителя автомобиля. Здесь следует отметить, что речь идет именно об официальном сайте. Часто официальный сайт находится не на первых позициях поисковой выдачи. Открыв сайт производителя автомобиля необходимо обратиться к пункту Дилеры. Далее - нужно указать город (в котором планируется приобретение автомобиля) и найти, таким образом, адрес авторизованного дилера.

Все производители автомобилей постоянно проверяют своих дилеров - на официальном сайте, например - Ford, наткнуться на несчастного дилера будет невозможно. Кстати, на сайтах производителей часто имеются полноценные рейтинги дилеров. Если выбранный продавец имеет звании Золотого или Серебряного дилера, то с таким продавцом точно можно работать.

Отзывы о дилере

Искать отзывы о продавце необходимо на картах, например - на 2ГИС, Яндекс.Картах, Google Картах. Следует учитывать, что некоторая часть отзывов может быть накрученной. Отзывы могут накручивать конкуренты автосалона. Тем не менее, если более 70% отзывов положительные, то иметь дело с таким продавцом точно можно. Отзывы также нужно изучать на специализированных площадках с рейтингами дилеров.

Первая поездка

Первое посещение автосалона скажет больше, чем любые рейтинги. Нужно обратить внимание на обслуживание и персонал. Если что-то не устраивает - лучше сразу отказаться от услуг такого дилера.