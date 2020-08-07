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Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек

17:07 7.08.2020
Аптечка
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Минздрав подготовил проект приказа «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)», который должен изменить состав автомобильных аптечек.

В частности, предлагается добавить нестерильные бинты больших размеров, которые, как считают авторы проекта, заменят малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь.

Также в аптечку было предложено добавить 2 медицинские 3-слойные маски, упаковку стерильных салфеток, увеличить размер рулонного лейкопластыря до 2х500 см и увеличить число перчаток до 2 пар.

При этом все медицинские изделия должны быть сертифицированы именно в России.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 22:30
Гость: Lex

Ну и по традиции цена аптечки вырастет в 2,5 раза! =)
07.08.2020, 22:02
Гость: Ха-Ха-Ха!!!

Нафига при ДТП 2 медицинские 3-слойные маски, и увеличить число перчаток до 2 пар ?????
07.08.2020, 20:27
Гость: Сердечник

как-то смотрел немецкую автоаптечку. в ней была интересная штучка чтоб дышать через неё рот в рот или ещё куда...
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