Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек

17:07

Минздрав подготовил проект приказа «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)», который должен изменить состав автомобильных аптечек.

В частности, предлагается добавить нестерильные бинты больших размеров, которые, как считают авторы проекта, заменят малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь.

Также в аптечку было предложено добавить 2 медицинские 3-слойные маски, упаковку стерильных салфеток, увеличить размер рулонного лейкопластыря до 2х500 см и увеличить число перчаток до 2 пар.

При этом все медицинские изделия должны быть сертифицированы именно в России.