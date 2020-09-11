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Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным к 2035 году

08:15 11.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Общественный транспорт в городах России может стать бесплатным к 2035 году, пишет РБК со ссылкой на проект транспортной стратегии Минтранса РФ.

Согласно документу, это станет возможным благодаря внедрению механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов. По этой схеме, с 2025 года планируется брать с автомобилистов плату за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году - со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций. 

При этом в документе не уточняется, будет ли проезд платным по всем видам дорог на личном автомобиле.

Отмечается, что внедрение данного механизма будет проходить с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах. Планируется, что это будет способствовать увеличению финансирования транспортной инфраструктуры. 

Кроме того, Минтранс предлагает стимулировать население передвигаться на велосипедах, самокатах и других видах немоторизованного транспорта на территории населенных пунктов.

В районах массовой застройки планируется активно развивать внеулочный транспорт: метро и легкий рельсовый транспорт. 

Темы: Автомобильный транспорт в России, Легковые автомобили, Платные автодороги в России, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 14:23
Гость: 1

По сравнению с тем, что творится сейчас - тогда и был практически Коммунизм.Так что КПСС не соврало.
11.09.2020, 13:34
Гость: Скептик

Платный проезд для частного транспорта они введут, это понятно.
А бесплатно возить будут только чиновников и депутатов. Это для них естественно. Остальные - пешочком.
А за перевозку больных на скорой будут брать с них отдельную оплату за включение спес-сигналов.
11.09.2020, 12:45
Гость: xam

Общественный транспорт сейчас частный.
Зачем тогда козе баян?
Одновременно судя по развитию плат за дороги, с 2040 года введут плату с велосипедов и самокатов, а с 2050 года за пешее перемещение.
Отдельные штрафы предусмотрят за отсутствие намордника, чипа и т.д.
11.09.2020, 12:39
Гость: Обещали бесплатное подключение газа,

сделали "эксперимент". Что экспериментировать, это что, адронный коллайдер?
11.09.2020, 12:35
Гость: Вход

в парки тоже сделают бесплатным?
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