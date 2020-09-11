Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным к 2035 году

08:15

Общественный транспорт в городах России может стать бесплатным к 2035 году, пишет РБК со ссылкой на проект транспортной стратегии Минтранса РФ.

Согласно документу, это станет возможным благодаря внедрению механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов. По этой схеме, с 2025 года планируется брать с автомобилистов плату за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году - со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций.

При этом в документе не уточняется, будет ли проезд платным по всем видам дорог на личном автомобиле.

Отмечается, что внедрение данного механизма будет проходить с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах. Планируется, что это будет способствовать увеличению финансирования транспортной инфраструктуры.

Кроме того, Минтранс предлагает стимулировать население передвигаться на велосипедах, самокатах и других видах немоторизованного транспорта на территории населенных пунктов.

В районах массовой застройки планируется активно развивать внеулочный транспорт: метро и легкий рельсовый транспорт.