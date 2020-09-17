Кто имеет право обучать вождению автомобиля кроме инструктора

23:08

Чтобы научиться водить машину, все же лучше обратиться на курсы

Ранее в России разрешалось учиться вождению у частных инструкторов даже без поступления в автошколу. Однако правила проведения обучения постоянно ужесточаются. Последние изменения вступили в силу в 2020 году – с этого момента окончательно ушло в прошлое понятие «частный инструктор», а также были изменены правила допуска учеников на дороги общего пользования.

Правовая база, понятие и основные правила учебной езды

Правила прохождения обучения на управление транспортными средствами регулируются несколькими нормативными актами:

ПДД РФ;

Правилами проведения экзаменов в ГИБДД;

Постановлением Правительства РФ «О допуске к управлению ТС» и т. д.

В конце 2019 года было принято Постановление Правительства РФ № 1734, которым были внесены изменения в положения, касающиеся правил проведения учебной езды. В частности, были ужесточены положения, касающиеся допуска учеников к обучению и вождению автомобиля на дорогах общего пользования.

Точного понятия учебной езды в ПДД или в иных нормативных актах не дается, однако требования к ней, излагаемые в Правилах и иных нормативных документов, позволяют его дать. С точки зрения законодательства, учебная езда – это комплекс мероприятий, направленных на получение и закрепление общих навыков управления автомобилем при вождении в городе.

Справка

Выполнение упражнений на автодроме, направленное на получение первоначальных навыков управления автомобилем, не является учебной ездой.

Чтобы научиться водить машину, все же лучше обратиться на курсы и ниже вы узнаете почему.

Организация учебной езды требуют соблюдения определенных требований:

к обучающемуся лицу (ученику);

к обучающему (инструктору);

к автомобилю или иному ТС, используемому для учебной езды;

к местам, где проводится обучение.

Требования к обучающемуся лицу

Согласно ПДД обучающимся лицом признается ученик, заключивший официальный договор с обучающей организацией (автошколой) и имеющий первоначальные навыки вождения. Отдельными положениями правил установлены дополнительные требования к ученикам, в частности к их возрасту. Минимально допустимый возраст начала обучения зависит от категории прав, на которую обучается ученик:

с 16 лет – на ТС категорий B, C и C1 (легковые и грузовые автомобили массой не более 7,5 тонны), а также A, A1 и M (мотоциклы и мопеды);

с 20 лет – на ТС категорий D, D1, Tm и Tb (автобусы, трамваи и троллейбусы);

с 18 лет – военнослужащие при обучении на категории D и D1.

Также с 2020 года вступили в силу изменения, касающиеся последовательности проведения обучения. Пункт 21.1 ПДД РФ гласит, что обучение первоначальным навыкам управления ТС проводится на автодромах или на закрытых площадках. До того момента, пока ученик не усвоит все первоначальные навыки, он не сможет выехать на дороги общего пользования для учебной езды.

До 2020 года текст этого пункта звучал несколько иначе – его можно было понять так, что лишь первое занятие обязательно проводится на автодроме, а затем инструктор может выпустить ученика на обычную дорогу. Теперь же до того момента, пока ученик не усвоит все первоначальные навык вождения, он не будет признан обучающимся лицом, а инструктор не имеет права выпускать его на дорогу. Усвоение навыков должно быть подтверждено документально. Если ученик выполнил все упражнения на площадке и доказал получение навыков первоначального вождения, он признается обучающимся и может выезжать на дороги общего пользования, но только вместе с инструктором.

Требования к обучающему вождению (инструктору)

Минимальный набор требований к обучающему вождению (инструктору) раскрыт в ст. 1 ПДД РФ. Согласно ПДД, обучающий вождению – это педагогический работник обучающей организации (автошколы):

имеющий подтвержденную квалификацию;

соответствующий профессиональным стандартам.

Дополнительные требования к инструкторам перечисляются в нормативных актах, относящихся к области трудового законодательства и охраны труда. Автоинструктором может быть лицо:

с общим образованием не ниже среднего профессионального;

имеющее дополнительное педагогическое образование продолжительностью не менее 250 часов в случае отсутствия профильного;

имеющее водительские права тех категорий, на которые он обучает учеников;

не имеющее ограничений для занятия педагогической работой (судимости);

прошедшее предварительный медосмотр при устройстве на работу и проходящее периодические медосмотры;

прошедшее профессиональную аттестацию и проходящее программы повышения квалификации с периодичностью не менее 1 раза в 3 года;

прошедшее инструктаж по охране труда.

Справка

Также к числу рекомендуемых требований относится наличие стажа вождения не менее 3 лет и отсутствие фактов лишения прав управления ТС в течение 5 лет.

Требования к учебному автомобилю

ПДД и Основные положения по допуску ТС к эксплуатации устанавливают и требования к автомобилю, на котором проводится обучение. Учебный автомобиль должен иметь:

дополнительную (дублирующую) педаль сцепления (для ТС с механической коробкой передач);

дополнительную педаль тормоза;

зеркало заднего вида для ученика.

Важно

Также учебный автомобиль должен иметь опознавательные знаки «Учебное ТС» в виде белого равностороннего треугольника с вписанной в него буквой «У», расположенные в передней и задней части автомобиля и(или) на крыше.

Требования к местам, где проводится обучение

ПДД прямо запрещают учебную езду в жилых зонах и дворовых территориях. Ранее запрещалось проводить обучения и на автомагистралях, однако с 2020 года это положение было отменено.

Также пунктом 21.1 ПДД утверждено, что обучение первоначальным навыкам вождения допускается исключительно на закрытых площадках и автодромах. Лишь после того, как ученик научится управлять автомобилем, он перестанет представлять значительную опасность для окружающих и сможет выезжать на дороги общего пользования.

Таблица требований для проведения обучения управлению ТС

Требования к обучающемуся лицу:

Наличие договора с автошколой

Минимальный возраст от 16 до 20 лет в зависимости от категории

Наличие первоначальных навыков вождения, доказанное на автодроме

Требования к обучающему (инструктору)

Официальная должность автоинструктора в автошколе

Наличие квалификации и прохождение аттестации

Наличие действующих прав соответствующей категории

Требования к учебному автомобилю

Наличие дополнительных педалей тормоза и сцепления

Дополнительное зеркало заднего вида для ученика

Наличие опознавательных знаков «Учебная езда» сзади и спереди автомобиля

Требования к местам обучения

Запрещается обучение в жилых зонах и дворовых проездах

До момента получения первоначальных навыков вождения запрещается выезд на дороги общего пользования

Как можно и как нельзя учиться вождению

В соответствии с ПДД и основными правилами допуска ТС обучением вождению признается исключительно управление учеником автошколы специально оборудованного и отмеченного специальными знаками автомобиля вместе с инструктором, который является сотрудником обучающей организации. Автоинструктор должен располагаться на переднем пассажирском сидении с доступом к дублирующим педалям.

Все остальные варианты обучения не признаются учебной ездой и могут быть расцениваются как нарушение правил дорожного движения. Нельзя обучать человека вождению без наличия специального образования и трудоустройства в автошколе. Частные инструкторы, которые раньше были легальны, ушли в прошлое.

Родственник, друг, знакомый и т. д., посадивший за руль своего автомобиля новичка без прав, нарушает ПДД, так же как и само лицо, в данной ситуации севшее за руль. Это положение касается не только дорог общего пользования, но и открытых (общественных) автодромов. Нельзя приехать на автодром и начать учить водить девушку, сына, дочь и т. д., не имеющих водительского удостоверения. Сотрудники ГИБДД вполне могут приехать на такой автодром (площадку) и проверить правильность проведения обучения. Если будет выявлен факт совершения правонарушения, то и автовладелец, и водитель будут наказан штрафами.

Интересно

Однако такие положения могут не касаться автодромов и площадок на частной территории, в закрытых автоклубах и т. д., к которым сотрудники ГИБДД не имеют свободного доступа.

Теоретически, на таких территориях можно посадить за руль не имеющего прав человека и не понести никакой ответственности. Формально такие действия являются нарушением ПДД, однако доказать правонарушение фактически нет возможности. Вся ответственность за нештатные ситуации на таких закрытых площадках ложится на их собственника.

Аналогично является нарушением управление учебным автомобилем лицом, не проходящим обучение в автошколе. Даже если машина оборудована по всем правилам, а рядом сидит инструктор со всеми разрешающими документами. Если ученик не числится в автошколе, то он и автоинструктор понесут наказание

Ну и последний случай проведения незаконного обучения – вождение учеником ТС, не предназначенного для учебной езды. Если у автомобиля нет дополнительных педалей или отличающих знаков, то собственник в лице автошколы или автоинструктор как должностное лицо понесут наказание за административное правонарушение.

Наказания за нарушение ПДД

Нарушения Правил дорожного движения при проведении обучения наказываются в соответствии с положениями Кодекса об административных нарушениях. Если инструктор не имеет подтвержденного права на проведение обучения, но передаст управление ТС лицу, заведомо не имеющему водительских прав, он будет наказан штрафом в размере 30 тыс. руб. (п.3 ст. 12.7 КоАП РФ). Управление автомобилем без наличия водительского удостоверения облегчит кошелек нарушителя на сумму от 5 до 15 тыс. руб. (п. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

Иные нарушения при организации и проведении учебной езды приведут к тому, что инструктор будет предупрежден или наказан штрафом в размере 500 руб. (ст. 12.22 КоАП РФ). Однако такой штраф взимается лишь в тех случаях, когда нарушение незначительное, например, если инструктор не имеет при себе разрешающих документов или автомобиль не оборудован предупреждающими знаками учебной езды.