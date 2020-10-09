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В ПДД пропишут возможность «обнуления» нарушений

17:47 9.10.2020
Сотрудник ДПС © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает возможность "обнуления" нарушений ПДД, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.

Если лицо, привлеченное к ответственности за нарушение ПДД, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным, пояснил депутат.

Ранее предполагалось, что новый КоАП вступит в силу 1 января следующего года. Однако сроки подготовки новой редакции сдвинулись из-за большого количества замечаний и предложений.

 

Темы: Правила дорожного движения
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Комментарии читателей
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09.10.2020, 23:12
Гость: Гость

А можно в ПДД прописать положение, согласно которого сотрудники ГИБДД не будут брать взятки?
09.10.2020, 18:13
Гость: У чиновников-идиотов

есть две любимые темы: автомобилисты и образование.
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