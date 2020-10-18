МВД предлагает штрафовать автомобилистов за езду на несезонной резине

15:15 18.10.2020

МВД России предлагает запретить автомобилистам ездить на летней резине с декабря по февраль, сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный МВД проект постановления правительства РФ.

Так, в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, входят случаи, когда "транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)" и когда "транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)".

При этом по решению органов исполнительной власти субъектов РФ сроки, определяющие летний и зимний периоды, могут быть увеличены. M1 - самая большая категория, она обозначает легковые автомобили. В категорию N1 входят автомобили для грузоперевозок, не имеющие дополнительных пассажирских мест, масса машин такой категории не должна быть более 3 500 кг.

Сейчас штрафов за несезонную резину нет. Но в случае утверждения этого перечня нарушителям будет грозить штраф в размере до 500 рублей по ст. 12.5 КоАП ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей").