МВД предлагает штрафовать автомобилистов за езду на несезонной резине

Автомобильная дорога © KM.RU, Алексей Белкин

МВД России предлагает запретить автомобилистам ездить на летней резине с декабря по февраль, сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный МВД проект постановления правительства РФ.

Так, в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, входят случаи, когда "транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)" и когда "транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)".

При этом по решению органов исполнительной власти субъектов РФ сроки, определяющие летний и зимний периоды, могут быть увеличены. M1 - самая большая категория, она обозначает легковые автомобили. В категорию N1 входят автомобили для грузоперевозок, не имеющие дополнительных пассажирских мест, масса машин такой категории не должна быть более 3 500 кг.

Сейчас штрафов за несезонную резину нет. Но в случае утверждения этого перечня нарушителям будет грозить штраф в размере до 500 рублей по ст. 12.5 КоАП ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей").

 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2020, 00:01
    Гость: Братан!

    Мы все тут давно знаем, что ты вроде нашего Вовочки - лучше и первее всех!!!! (краткое описание комплекса неполноценности)

  2. 18.10.2020, 22:10
    Гость: Бобер

    Лучше расформировать МВД, куча денег сэкономится. Для защиты олигархов есть геста.. росгвардия. Кстати её тоже можно сократить, оставив только в Москве, майдан же только там делать будут.
    А на проблемы общества вроде всякой преступности МВД давно забило.

  4. 18.10.2020, 21:44
    Гость: Выбирай резину

    Есть резина М+S , на которой Техническим регламентом Таможенного Союза и соответственно российским ГОСТ разрешено ездить в зимний период. И износа летом нет. TOYЕ у меня прошла уже 75.000 , правда износ на пределе 4 мм осталось из 9 мм и зимой уже не годиться, но на ней написано Japan и летом еще пару десятков тысяч пройдет. Эластичная, зимой не твердееет. Автобусы и грузовики на всесезонке круглый год ходят. Бритиш Japan есть зимний липучка , на ней летом износ меньше чем у летней Кореи.

Все комментарии (18)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации