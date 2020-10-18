МВД предлагает штрафовать автомобилистов за езду на несезонной резине
МВД России предлагает запретить автомобилистам ездить на летней резине с декабря по февраль, сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный МВД проект постановления правительства РФ.
Так, в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, входят случаи, когда "транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)" и когда "транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)".
При этом по решению органов исполнительной власти субъектов РФ сроки, определяющие летний и зимний периоды, могут быть увеличены. M1 - самая большая категория, она обозначает легковые автомобили. В категорию N1 входят автомобили для грузоперевозок, не имеющие дополнительных пассажирских мест, масса машин такой категории не должна быть более 3 500 кг.
Сейчас штрафов за несезонную резину нет. Но в случае утверждения этого перечня нарушителям будет грозить штраф в размере до 500 рублей по ст. 12.5 КоАП ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей").
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мы все тут давно знаем, что ты вроде нашего Вовочки - лучше и первее всех!!!! (краткое описание комплекса неполноценности)
Лучше расформировать МВД, куча денег сэкономится. Для защиты олигархов есть геста.. росгвардия. Кстати её тоже можно сократить, оставив только в Москве, майдан же только там делать будут.
А на проблемы общества вроде всякой преступности МВД давно забило.
Без комментариев. Рад за тебя, у вас там говорят стремно. Держись...
Есть резина М+S , на которой Техническим регламентом Таможенного Союза и соответственно российским ГОСТ разрешено ездить в зимний период. И износа летом нет. TOYЕ у меня прошла уже 75.000 , правда износ на пределе 4 мм осталось из 9 мм и зимой уже не годиться, но на ней написано Japan и летом еще пару десятков тысяч пройдет. Эластичная, зимой не твердееет. Автобусы и грузовики на всесезонке круглый год ходят. Бритиш Japan есть зимний липучка , на ней летом износ меньше чем у летней Кореи.
штрафовать.
А за что - повод всегда найдется.
Казлы...