Российский авторынок показал рекордный рост для 2020 года

Фото с сайта Pixabay.com

По итогам прошлого месяца в России было продано 154 164 новых машин. Это примерно на 7% больше показателей за аналогичный период 2019-го. Тем самым, авторынок второй раз подряд показывает рост, говорится в релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По информации ассоциации, на данный момент — это самый высокий показатель в текущем году. В то же время за январь—октябрь авторынок сократился на 13,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года — до 1 188 771 проданных машин.

«В первом месяце 4-го квартала рост продаж новых автомобилей по сравнению с октябрем 2019 года составил 7% — пока самый высокий показатель в 2020 году. Такой результат объясняется успехами крупных игроков, обладающих производством в РФ, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках», — заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Ранее в АЕБ заявляли, что на сегодня рынок новых автомобилей рынок в России характеризуется низкой прогнозируемостью в связи с непредсказуемым развитием ситуации с курсами валют, потенциальных цен, экономических и финансовых последствий, а также новых возможных ограничений, вызванных коронавирусом. Это, отмечали в ассоциации, может сделать дальнейшую господдержку критически важной для дилеров и производителей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.11.2020, 17:07
    Гость: Иван Иваныч

    А что ему не показать.

    Люди пишут:
    "Веста прошла более 560 тыс км, и не имела особенных проблем. Двигатель прошел капремонт только на 400 тыс, стойки прошли пол миллиона, коррозии на кузове нет, даже выхлопная система - давняя проблема ВАЗа - родная, раньше глушитель гнил года за три (впрочем у меня на Гранте тоже нет проблем).

    Да, вы сейчас напишите, что раньше двигатели ходили по миллиону. Но здесь вам не тут, а тогда не сейчас. Никто не делает сегодня миллионников, даже немцы и японцы. И в другом видео этого автора рассказано как двигатель Соляриса прошел лишь 150 тыс, и это нормально для современного автомобиля.

    Это я о чем? О том что ВАЗ как-то перестарался, КМК - делать такие надежные автомобили сегодня себе дороже - реже будут менять, реже продажи, дольше машины будут оставаться на вторичном рынке, значит отнимать часть продаж у новых автомобилей. Это ж что получается - вы берете Весту с пробегом 200 тыс. и ездите на ней дольше чем на каком нибудь новом Солярисе? А потом еще и капиталку ему делаете, и ездите столько же (двигатель Соляриса не капталится, в смысле цилиндры не растачиваются).

    Как думаете, зачем ВАЗ так делает? Может в это есть смысл, который я не улавливаю?"

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