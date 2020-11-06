Российский авторынок показал рекордный рост для 2020 года

16:39 6.11.2020

По итогам прошлого месяца в России было продано 154 164 новых машин. Это примерно на 7% больше показателей за аналогичный период 2019-го. Тем самым, авторынок второй раз подряд показывает рост, говорится в релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По информации ассоциации, на данный момент — это самый высокий показатель в текущем году. В то же время за январь—октябрь авторынок сократился на 13,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года — до 1 188 771 проданных машин.

«В первом месяце 4-го квартала рост продаж новых автомобилей по сравнению с октябрем 2019 года составил 7% — пока самый высокий показатель в 2020 году. Такой результат объясняется успехами крупных игроков, обладающих производством в РФ, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках», — заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Ранее в АЕБ заявляли, что на сегодня рынок новых автомобилей рынок в России характеризуется низкой прогнозируемостью в связи с непредсказуемым развитием ситуации с курсами валют, потенциальных цен, экономических и финансовых последствий, а также новых возможных ограничений, вызванных коронавирусом. Это, отмечали в ассоциации, может сделать дальнейшую господдержку критически важной для дилеров и производителей.