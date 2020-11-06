Российский авторынок показал рекордный рост для 2020 года
По итогам прошлого месяца в России было продано 154 164 новых машин. Это примерно на 7% больше показателей за аналогичный период 2019-го. Тем самым, авторынок второй раз подряд показывает рост, говорится в релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По информации ассоциации, на данный момент — это самый высокий показатель в текущем году. В то же время за январь—октябрь авторынок сократился на 13,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года — до 1 188 771 проданных машин.
«В первом месяце 4-го квартала рост продаж новых автомобилей по сравнению с октябрем 2019 года составил 7% — пока самый высокий показатель в 2020 году. Такой результат объясняется успехами крупных игроков, обладающих производством в РФ, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках», — заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
Ранее в АЕБ заявляли, что на сегодня рынок новых автомобилей рынок в России характеризуется низкой прогнозируемостью в связи с непредсказуемым развитием ситуации с курсами валют, потенциальных цен, экономических и финансовых последствий, а также новых возможных ограничений, вызванных коронавирусом. Это, отмечали в ассоциации, может сделать дальнейшую господдержку критически важной для дилеров и производителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Российский авторынок это не только Автоваз, а еще куча ино собираемых в РФ.
А вот на "Грантах"ездят,которые не очень...,впрочем как и на ЗАЗ.
А что ему не показать.
Люди пишут:
"Веста прошла более 560 тыс км, и не имела особенных проблем. Двигатель прошел капремонт только на 400 тыс, стойки прошли пол миллиона, коррозии на кузове нет, даже выхлопная система - давняя проблема ВАЗа - родная, раньше глушитель гнил года за три (впрочем у меня на Гранте тоже нет проблем).
Да, вы сейчас напишите, что раньше двигатели ходили по миллиону. Но здесь вам не тут, а тогда не сейчас. Никто не делает сегодня миллионников, даже немцы и японцы. И в другом видео этого автора рассказано как двигатель Соляриса прошел лишь 150 тыс, и это нормально для современного автомобиля.
Это я о чем? О том что ВАЗ как-то перестарался, КМК - делать такие надежные автомобили сегодня себе дороже - реже будут менять, реже продажи, дольше машины будут оставаться на вторичном рынке, значит отнимать часть продаж у новых автомобилей. Это ж что получается - вы берете Весту с пробегом 200 тыс. и ездите на ней дольше чем на каком нибудь новом Солярисе? А потом еще и капиталку ему делаете, и ездите столько же (двигатель Соляриса не капталится, в смысле цилиндры не растачиваются).
Как думаете, зачем ВАЗ так делает? Может в это есть смысл, который я не улавливаю?"