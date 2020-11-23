Сервис онлайн оформления ДТП заработал по всей России
На территории всей России заработал сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформлять ДТП без привлечения сотрудников полиции.
Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Сервис работает через мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое интегрировано с Единым порталом госуслуг (требуется подтвержденная учетная запись). С его помощью можно оформить извещение о ДТП в электронном виде.
«Для оформления ДТП участники должны заполнить данные на одном устройстве. Имеется возможность выбрать вариант оформления ДТП с фотофиксацией или без нее», - отметили в Минцифры.
Также в ведомстве сообщили, что оформившие ДТП с фотофиксацией водители могут получить до 400 тысяч рублей, а при отказе от нее - до 100 тысяч рублей.
В министерстве также отметили, что со следующего года ДТП можно будет оформить через приложение «Госуслуги.Авто». «Также появится возможность оформлять протокол одновременно с двух устройств обоих участников ДТП, а также вносить и сохранять данные в приложение при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в интернет», - заявил замглавы Минцифры Андрей Черненко.
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