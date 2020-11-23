Сервис онлайн оформления ДТП заработал по всей России

16:34 23.11.2020

На территории всей России заработал сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформлять ДТП без привлечения сотрудников полиции.

Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Сервис работает через мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое интегрировано с Единым порталом госуслуг (требуется подтвержденная учетная запись). С его помощью можно оформить извещение о ДТП в электронном виде.

«Для оформления ДТП участники должны заполнить данные на одном устройстве. Имеется возможность выбрать вариант оформления ДТП с фотофиксацией или без нее», - отметили в Минцифры.

Также в ведомстве сообщили, что оформившие ДТП с фотофиксацией водители могут получить до 400 тысяч рублей, а при отказе от нее - до 100 тысяч рублей.

В министерстве также отметили, что со следующего года ДТП можно будет оформить через приложение «Госуслуги.Авто». «Также появится возможность оформлять протокол одновременно с двух устройств обоих участников ДТП, а также вносить и сохранять данные в приложение при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в интернет», - заявил замглавы Минцифры Андрей Черненко.