Сервис онлайн оформления ДТП заработал по всей России

На территории всей России заработал сервис «Европротокол онлайн», позволяющий оформлять ДТП без привлечения сотрудников полиции. 

Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Сервис работает через мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое интегрировано с Единым порталом госуслуг (требуется подтвержденная учетная запись). С его помощью можно оформить извещение о ДТП в электронном виде.

«Для оформления ДТП участники должны заполнить данные на одном устройстве. Имеется возможность выбрать вариант оформления ДТП с фотофиксацией или без нее», - отметили в Минцифры.

Также в ведомстве сообщили, что оформившие ДТП с фотофиксацией водители могут получить до 400 тысяч рублей, а при отказе от нее - до 100 тысяч рублей.

В министерстве также отметили, что со следующего года ДТП можно будет оформить через приложение «Госуслуги.Авто». «Также появится возможность оформлять протокол одновременно с двух устройств обоих участников ДТП, а также вносить и сохранять данные в приложение при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в интернет», - заявил замглавы Минцифры Андрей Черненко.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов бойкотом «голубых огоньков»
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Джихад vs дружба народов? Что последует за запретом на браки мусульман с иноверцами
© KM.RU, Алексей Белкин
Митинги отменят, подстрекателей уволят, иноагентов посадят
«Чревато ли официальное присутствие Анкары в Закавказье дальнейшей турецкой экспансией на Северный Кавказ?»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Россиян предупредили о росте тарифов на услуги ЖКХ в 2021 году
© KM.RU, Кирилл Дуболев
В России впервые выявили за сутки более 25 тысяч зараженных COVID-19
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Названы регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками
В России планируют ввести плату за прохождение некоторых водных путей
Власти Москвы решили установить памятник Кобзону за 52 миллиона
Власти Москвы решили установить памятник Кобзону за 52 млн руб.
На 32-ядерный процессор «Эльбрус» Россия потратит 7,5 миллиарда рублей
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин подписал закон о налоге для богатых
© KM.RU, Алексей Белкин
СК обвинил полковника МВД в перевозке смертницы для терактов в 2010 году