Автомобили Honda уйдут с российского рынка через год
Российское представительство японского автоконцерна Honda - ООО "Хонда Мотор Рус" - объявило о прекращении поставок новых автомобилей российским дилерам с 2022 года.
Как пишет "Интерфакс", данное решение объяснили тем, что Honda Motor сменил стратегию развития автомобильного бизнеса с курсом на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности.
Отмечается, что Honda планирует сохранить свое присутствие на российском рынке в виде мотоциклетной и силовой техники. Также компания будет продолжать послепродажное обслуживание автомобилей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Миколо, Земобиль уже на подходе?
всё перечисленное дерьмо не может конкурировать на рынке
форд, гм и хонда уже и в Европе никому не нужны, санянг даже в Корее сдулась....
вот уж этот Путин))
При мизерных продажах нет смысла содержать дилерские центры по гарантийному и послегарантийному обслуживанию. Экономически не целесообразно. Вот и весь фокус. Это только у нас при мизерной отдаче народ содержит Думу, Президента с администрацией, Правительство и всю их административную рать по нисходящей. Поэтому японцы живут лучше русских.
Да, неизвестный в твоём хуторе мем « голосование ногами» , нельзя понимать буквально. Лет через 300 и до вас дойдёт.
Сдулись не японцы, а российский рынок, с бесконечной девальвацией рубля, и снижением доходов граждан!