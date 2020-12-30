Автомобили Honda уйдут с российского рынка через год

Российское представительство японского автоконцерна Honda - ООО "Хонда Мотор Рус" - объявило о прекращении поставок новых автомобилей российским дилерам с 2022 года.

Как пишет "Интерфакс", данное решение объяснили тем, что Honda Motor сменил стратегию развития автомобильного бизнеса с курсом на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности.

Отмечается, что Honda планирует сохранить свое присутствие на российском рынке в виде мотоциклетной и силовой техники. Также компания будет продолжать послепродажное обслуживание автомобилей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.12.2020, 16:50
    Гость: ser

    всё перечисленное дерьмо не может конкурировать на рынке
    форд, гм и хонда уже и в Европе никому не нужны, санянг даже в Корее сдулась....
    вот уж этот Путин))

  3. 30.12.2020, 16:44
    Гость: Антикудрин

    При мизерных продажах нет смысла содержать дилерские центры по гарантийному и послегарантийному обслуживанию. Экономически не целесообразно. Вот и весь фокус. Это только у нас при мизерной отдаче народ содержит Думу, Президента с администрацией, Правительство и всю их административную рать по нисходящей. Поэтому японцы живут лучше русских.

  4. 30.12.2020, 16:22
    Гость: Иван Иваныч

    Да, неизвестный в твоём хуторе мем « голосование ногами» , нельзя понимать буквально. Лет через 300 и до вас дойдёт.

  5. 30.12.2020, 16:17
    Гость: Вадим

    Сдулись не японцы, а российский рынок, с бесконечной девальвацией рубля, и снижением доходов граждан!

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