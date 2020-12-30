Автомобили Honda уйдут с российского рынка через год

12:09 30.12.2020

Российское представительство японского автоконцерна Honda - ООО "Хонда Мотор Рус" - объявило о прекращении поставок новых автомобилей российским дилерам с 2022 года.

Как пишет "Интерфакс", данное решение объяснили тем, что Honda Motor сменил стратегию развития автомобильного бизнеса с курсом на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности.

Отмечается, что Honda планирует сохранить свое присутствие на российском рынке в виде мотоциклетной и силовой техники. Также компания будет продолжать послепродажное обслуживание автомобилей.