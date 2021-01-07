Водитель остановил неуправляемый Opel на МКАД, подставив свой автомобиль

В ночь с 6 на 7 января автомобиль с номерами Армении въехал в «ВАЗ 2112» на МКАД. К моменту приезда дорожного патруля с места аварии водитель скрылся. После ДТП мужчина потерял сознание, и автомобиль бесконтрольно продолжил двигаться в левой полосе.

Неуправляемый Opel заметил водитель «ВАЗ 2107», молодой человек рискнул остановить его собственными силами.

В результате операции никто не пострадал. Виновник отказался от медицинского освидетельствования и на месте признался, что сел за руль пьяным.

В ЦОДД назвали действия молодого человека «каскадерским трюком». Сам Ярослав Артамонов сообщил изданию «Подъём», что не считает свой поступок героическим.

«Я выехал на МКАД и увидел, что меня мужик очень опасно обогнал. Через минуту он спровоцировал аварию и уехал с места ДТП. Через несколько километров я увидел, что он ехал без сознания. Скорость была 40 км/ч, не особо быстро. Как по-другому его было остановить? Там такие дорогие машины ехали, а у меня такая машина дешёвая, не жалко. Ничего такого особенно, геройского нет. Я остановил его, сразу прибежала куча народу. Все сказали, что он мёртвый, потом приехали патрульные и привели его в сознание. Он пьяный был».

Некоторые пользователи соцсетей в комментариях к видео предлагают скинуться Ярославу на ремонт автомобиля. Молодой человек, отказался, отметив, что его машина несильно пострадала: «У меня только бампер сзади лопнул».

В ЦОДД сообщили «Подъёму», что вручат Артамонову благодарственную грамоту.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.01.2021, 00:20
    Гость: ONE

    Народ не нищий в Москве помогут-и на тачку по новее могут скинуться.
    Андрюха красава! Так держать!

  5. 07.01.2021, 22:23
    Гость: Александр1

    Не бойчся врага он может только убить.Бойся равнодушных они тебя предадут! Это я о тебе Андрей.

Все комментарии (9)
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