Водитель остановил неуправляемый Opel на МКАД, подставив свой автомобиль

19:43 7.01.2021

В ночь с 6 на 7 января автомобиль с номерами Армении въехал в «ВАЗ 2112» на МКАД. К моменту приезда дорожного патруля с места аварии водитель скрылся. После ДТП мужчина потерял сознание, и автомобиль бесконтрольно продолжил двигаться в левой полосе.

Неуправляемый Opel заметил водитель «ВАЗ 2107», молодой человек рискнул остановить его собственными силами.

В результате операции никто не пострадал. Виновник отказался от медицинского освидетельствования и на месте признался, что сел за руль пьяным.

В ЦОДД назвали действия молодого человека «каскадерским трюком». Сам Ярослав Артамонов сообщил изданию «Подъём», что не считает свой поступок героическим.

«Я выехал на МКАД и увидел, что меня мужик очень опасно обогнал. Через минуту он спровоцировал аварию и уехал с места ДТП. Через несколько километров я увидел, что он ехал без сознания. Скорость была 40 км/ч, не особо быстро. Как по-другому его было остановить? Там такие дорогие машины ехали, а у меня такая машина дешёвая, не жалко. Ничего такого особенно, геройского нет. Я остановил его, сразу прибежала куча народу. Все сказали, что он мёртвый, потом приехали патрульные и привели его в сознание. Он пьяный был».

Некоторые пользователи соцсетей в комментариях к видео предлагают скинуться Ярославу на ремонт автомобиля. Молодой человек, отказался, отметив, что его машина несильно пострадала: «У меня только бампер сзади лопнул».

В ЦОДД сообщили «Подъёму», что вручат Артамонову благодарственную грамоту.