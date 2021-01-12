АвтоВАЗ вернул внедорожнику Lada 4x4 название «Нива»

15:31 12.01.2021

АвтоВАЗ объявил о возвращении внедорожнику Lada 4x4 первоначального названия «Niva». Теперь автомобиль продолжит свою историю под именем Lada Niva Legend.

Согласно информации на сайте производителя, Lada Niva Legend является первым в мире внедорожником с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи.

Вместе с названием автомобиль также получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Как показали результаты дорожных испытаний, максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120км/ч.

В настоящее время для Lada Niva Legend предусмотрено свыше 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Все модификации могут быть оснащены пакетом «Комфорт», который включает в себя центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью и аудиосистему с разъемами формата USB и AUX.