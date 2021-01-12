АвтоВАЗ вернул внедорожнику Lada 4x4 название «Нива»

АвтоВАЗ объявил о возвращении внедорожнику Lada 4x4 первоначального названия «Niva». Теперь автомобиль продолжит свою историю под именем Lada Niva Legend.

Согласно информации на сайте производителя, Lada Niva Legend является первым в мире внедорожником с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи.

Вместе с названием автомобиль также получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Как показали результаты дорожных испытаний, максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120км/ч.

В настоящее время для Lada Niva Legend предусмотрено свыше 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Все модификации могут быть оснащены пакетом «Комфорт», который включает в себя центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью и аудиосистему с разъемами формата USB и AUX.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Эра однодневок: одна очень хорошая вещь получается намного дороже, чем десяток плохих, но доступных»
Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне
Демократия в США – всё. Следующий удар нанесут в Донбассе
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Обнуленный 2020-й: почему конституционно-поправочная кампания стала промахом Путина
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена
США вновь включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма
Фото с сайта pixabay.com
Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США
Андрей Воробьев
Воробьев продлил студентам удаленку до 6 февраля
В Дании начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%
Клуб филофонистов вернется в легендарную «Горбушку»
Клуб филофонистов вернется в легендарную «Горбушку»
Михаил Мишустин. Фото с сайта kremlin.ru
Михаил Мишустин утвердил изменения в госаппарате
Шаман Габышев решил въехать в Москву на белом коне