Россия обогнала Италию по продажам автомобилей

17:49 14.01.2021

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует некоторый рост продаж автомобилей в России в 2021 году, если на рынке не произойдут новые форс-мажоры. В кризисном прошлом году падение продаж машин оказалось меньше 10%, и по натуральному показателю РФ обошла одну из главных жертв коронавируса — Италию.

В АЕБ ожидают рост рынка на 2,1%. Это соответствует продажам 1,63 миллиона автомобилей. Глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель исходит из отсутствия новых коронавирусных локдаунов, санкционных ограничений и сохранения господдержки. По информации ассоциации, продажи легковых и легких коммерческих авто на территории России в 2020-м сократились на 9,1% до 1,599 миллиона машин.

В декабре продажи сократились на 2,1% после роста на 5,9% в ноябре. В разгар кризиса АЕБ прогнозировала падение рынка на 24%.

В конце 2020 года власти продлили действие программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» до конца 2023 года. Скидка при получении кредита на новую машину, сделанную в России, составляет от 10% до 25% от его стоимости.