Россия обогнала Италию по продажам автомобилей
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует некоторый рост продаж автомобилей в России в 2021 году, если на рынке не произойдут новые форс-мажоры. В кризисном прошлом году падение продаж машин оказалось меньше 10%, и по натуральному показателю РФ обошла одну из главных жертв коронавируса — Италию.
В АЕБ ожидают рост рынка на 2,1%. Это соответствует продажам 1,63 миллиона автомобилей. Глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель исходит из отсутствия новых коронавирусных локдаунов, санкционных ограничений и сохранения господдержки. По информации ассоциации, продажи легковых и легких коммерческих авто на территории России в 2020-м сократились на 9,1% до 1,599 миллиона машин.
В декабре продажи сократились на 2,1% после роста на 5,9% в ноябре. В разгар кризиса АЕБ прогнозировала падение рынка на 24%.
В конце 2020 года власти продлили действие программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» до конца 2023 года. Скидка при получении кредита на новую машину, сделанную в России, составляет от 10% до 25% от его стоимости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хёндэ, вообще-то. Форды по сравнению с ними - ну, просто "Кю"!
По грузовым автомобилям у нас существенно лучше ситуация , в том плане что отечественных грузовиков продано больше чем импортных. Очень резко прибавил КАМАЗ. И у него есть все основания. Потом Урал, потом Газ.
причем из этих 380 добрая половина это металлолом ржавеющий по дворам
Список: 1. Германия 2. Франция. 3. Великобритания. 4 Россия.
Первые три самые популярные марки в России: 1.Лада 2. Киа 3. Хьюндай
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Должен заметить , что когда уходил Форд( о чем много было плача на этом форуме) , ровно настолько же пришёл хьюндай. Это говорит о том, что корейцы сегодня невероятно успешны. И наше сотрудничество с ними в судостроении принесло плоды: мы имеем суперверфь для супертанкеров. И такого масштаба, что там можно строить хоть авианосец.
Ещё долго надо догонять. В Италии на 1000 жителей 650 автомобилей а в России 380.